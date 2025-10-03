La polizia ha lanciato un appello ad eventuali testimoni (immagine simbolica) Keystone

Una collisione tra una bicicletta e un camion è stata fatale ieri, giovedì, pomeriggio nella città di Lucerna per il ciclista. Il 76enne è infatti deceduto sul luogo dell'incidente, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale lucernese.

Keystone-SDA SDA

Intorno alle 16.00 il ciclista e il camionista stavano entrambi percorrendo una strada presso il Luzernerhof, vicino al lago, e volevano proseguire in direzioni diverse, quando è avvenuto lo scontro.

Ad avere la peggio è stato il 76enne sulla due ruote. Il camionista è rimasto illeso, ma è stato portato in ospedale per un controllo, ha precisato la polizia, che ha lanciato un appello ad eventuali testimoni.

Chiunque è in grado di fornire informazioni viene invitato a mettersi in contatto con gli inquirenti delle forze dell'ordine lucernesi (041 248 81 17).

A causa dell'incidente, il traffico nei pressi del Luzernerhof ha subito restrizioni per circa due ore e mezza.