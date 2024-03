Questa notte, attorno alle 2:30, una coppia di criminali ha fatto esplodere un bancomat a Ruswil, nel canton Lucerna.

La deflagrazione ha provocato ingenti danni. KAPO LU

A causa della violenta deflagrazione ai danni del distributore automatico di banconote, situato nei pressi di un edificio abitato, è stato necessario sfollare dieci residenti per motivi di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito.

Il portavoce della polizia di Lucerna, Yanik Probst, ha confermato all'agenzia di stampa Keystone-ATS quanto anticipato dal portale di notizie della Svizzera centrale Pilatus Today, precisando che i due criminali sono riusciti a fuggire con il bottino in direzione ignota a bordo di due motoveicoli elettrici.

Nel frattempo i dieci abitanti dell'edificio in questione hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni. A indagini in corso, la polizia non ha rilasciato dettagli in merito alla somma sottratta dai criminali.

daoe, ats