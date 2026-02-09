  1. Clienti privati
In undici cantoni diversi La Procura lucernese fa luce su una serie di 161 furti

SDA

9.2.2026 - 12:12

La polizia lucernese ha acciuffato ladri che operavano in tutta la Svizzera. (Immagine d'archivio).
La polizia lucernese ha acciuffato ladri che operavano in tutta la Svizzera. (Immagine d'archivio).
Keystone

Dopo furti con scasso avvenuti a Hochdorf (LU) la polizia ha arrestato sei uomini, che si sono poi rivelati essere coinvolti in almeno 161 episodi simili in undici cantoni diversi.

Keystone-SDA

09.02.2026, 12:12

I furti di Hochdorf sono avvenuti nel settembre 2025 presso diversi esercizi commerciali. Le forze dell'ordine sono riuscite a catturare i ladri, sequestrando anche il bottino e diversi strumenti utilizzati peri i colpi, ha spiegato oggi il Ministro pubblico in un comunicato.

Ulteriori indagini hanno permesso di capire che gli arrestati – tutti cittadini kosovari fra i 26 e i 57 anni – erano parte di una banda organizzata attiva a livello nazionale. Gli obiettivi degli almeno 161 furti erano in particolare esercizi commerciali, dove i malfattori facevano irruzione in cerca di denaro. In totale sarebbero entrati in possesso di circa 500'000 franchi, con danni per 705'000 franchi.

Il procedimento penale è stato avviato e al momento vige la presunzione di innocenza, sottolineano le autorità.

