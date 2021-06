La presentazione odierna Keystone

Quasi otto mesi di lavoro per realizzare il sogno di una vita: confezionare i pantaloni più grandi del mondo, lunghi 70 metri e pesanti 700 chilogrammi. Li ha realizzati Xwendekar Kelesh e oggi li a presentati al pubblico a Beromünster (LU).

La cerniera è lunga 16 metri e potrebbero essere indossati da una persona alta 180 metri. Kelesh vuole entrare nel Guinness dei primati. Se ci dovesse riuscire, il sarto prevede di realizzare circa 12'000 borse utilizzando la stoffa dei pantaloni. Saranno regalate, ma anche vendute nei negozi della regione.

Per raggiungere il suo obiettivo, il sarto ha potuto contare sull'aiuto della società di ginnastica locale. In tutto, 50 persone hanno passato 14 domeniche a tagliare e cucire.

Kelesh è fuggito in Svizzera dalla Siria undici anni fa, dove lavorava per una grande azienda di sartoria. L'attuale record mondiale risale al 2019: a Lima, in Perù, sono stati realizzati dei jeans lunghi 65 metri e mezzo.