Treno travolge auto nel canton Lucerna Keystone

Tre persone sono rimaste leggermente ferite ieri nello scontro fra un treno e un'auto a Horw, nel Canton Lucerna.

Keystone-SDA SDA

Un turista cinese 45enne era alla guida della vettura su un passaggio a livello alle 17.45, quando la luce di avvertimento ha lampeggiato e le barriere si sono abbassate.

L'auto si è fermata sui binari e il macchinista di un treno della Zentralbahn in arrivo non è stato in grado di evitare la collisione nonostante la frenata d'emergenza, indica oggi la polizia cantonale.

Travolta dal convoglio, l'auto è stata sbalzata via e si è ribaltata su un fianco. I tre occupanti della vettura sono rimasti leggermente feriti e sono stati portati in ospedale dai soccorritori.

Secondo il ministero pubblico, sul treno c'erano circa ottanta passeggeri, usciti illesi dall'incidente. I danni materiali sono stati stimati in 120'000 franchi.