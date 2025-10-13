Radar Tipress

Circolare a 110 km/h in un tratto in cui la velocità massima consentita è di 50 km/h, è costato l'arresto temporaneo a un 20enne svizzero. Lo riferisce oggi la Polizia cantonale lucernese, indicando che il fermo è avvenuto venerdì all'1.30 di notte, in località Grosswangen, nel Canton Lucerna.

Keystone-SDA SDA

Dopo aver misurato la velocità, le forze dell'ordine sono riuscite a identificare e arrestare il giovane, gli hanno ritirato la licenza di condurre fino alla decisione dell'Ufficio della circolazione e lo hanno denunciato come pirata della strada. Inoltre gli è stato sequestrato il veicolo.

È in corso un'inchiesta, condotta dalla Procura di Sursee.