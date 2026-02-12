  1. Clienti privati
Svizzera Alle 5h00 in punto a Lucerna è iniziato il carnevale

SDA

12.2.2026 - 08:26

I coriandoli l'hanno fatta da padrone questa mattina a Lucerna
Keystone

Questa mattina alle 5.00 in punto, sotto una pioggia battente, ha preso il via a Lucerna il carnevale con il tradizionale colpo di cannone. Per l'occasione circa 25'000 persone si sono riversate nelle strade, secondo stime della polizia.

Keystone-SDA

12.02.2026, 08:53

Le prime ore del carnevale sono trascorse in modo pacifico e festoso, ha dichiarato questa mattina a Keystone-ATS Yanik Probst, portavoce della polizia di Lucerna.

Oggi pomeriggio, alle 14.00, è previsto il corteo in maschera. Il carnevale durerà fino alla notte tra martedì e mercoledì. Quello di Lucerna il più grande in Svizzera dopo quello di Basilea, che prenderà il via tra una decina di giorni.

