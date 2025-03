Il Monumento del Leone senza illuminazione nel centro storico di Lucerna in occasione dell'Earth Hour 2024. KEYSTONE

L'organizzazione ambientalista WWF invita a spegnere le luci in Svizzera stasera, fra le 20:30 e le 21:30. Con l'azione denominata «Earth Hour», città, comuni e associazioni vogliono compiere un gesto per il pianeta e per una migliore protezione del clima.

Keystone-SDA SDA

Anche i singoli cittadini sono invitati a partecipare all'iniziativa, scrive la sezione elvetica del WWF. Quest'anno aderiranno all'azione le ticinesi Chiasso, Mendrisio e Locarno, così come Friburgo, Losanna, Morges (VD), Montreux (VD), Berna, Lucerna e Lenzburg (AG). A Ginevra verrà spenta l'illuminazione del «Jet d'eau».

L'anno scorso sono state registrate circa 1,4 milioni di ore di buio in tutto il mondo. In Svizzera, secondo il WWF, più di 25 comuni avevano partecipato spegnendo le luci dei loro monumenti, così come aziende e privati.

L'umanità ha appena vissuto l'anno e il decennio più caldi da quando esistono le registrazioni, sottolinea il WWF. Gli effetti della crisi climatica si fanno sentire anche in Svizzera: i giorni di canicola sono in aumento, le estati diventano più secche e le precipitazioni più violente.