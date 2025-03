Il lander Athena in avvicinamento alla superficie lunare. (Immagine d'archivio di ieri) Keystone

È finita prima del previsto la missione sulla Luna del lander privato Athena di Intuitive Machines.

Keystone-SDA SDA

La compagnia texana conferma che il veicolo è atterrato a 250 metri dal sito previsto nella regione di Mons Mouton del polo sud lunare, ma purtroppo si è posato su un fianco all'interno di un cratere e non sembra più in grado di ricaricarsi attraverso i suoi pannelli solari.

«Con la direzione del sole, l'orientamento dei pannelli solari e le temperature estremamente fredde nel cratere, Intuitive Machines non prevede che Athena si ricarichi», si legge in una nota. «La missione è conclusa e i team continuano a valutare i dati raccolti».

L'allunaggio di ieri si conferma come il più vicino al polo sud mai realizzato finora, ma l'esito non è stato esattamente quello sperato. Athena ha fatto una fine simile a quella del suo predecessore Odysseus, sempre della Intuitive Machines, che il 23 febbraio 2024 è diventato il primo lander privato ad atterrare sulla Luna: anche in quel caso il veicolo non si era posato verticalmente ma su un fianco, a causa di una «gamba» rotta durante l'allunaggio.

«Le immagini trasmesse da Athena sulla superficie lunare hanno confermato che è su un fianco», spiega Intuitive Machines. Per cercare di limitare i danni e sfruttare al massimo ogni opportunità, «dopo l'atterraggio i controllori di missione sono stati in grado di accelerare diverse tappe fondamentali del programma e del carico utile, tra cui la suite Prime-1 della Nasa (l'agenzia spaziale statunitense), prima che le batterie del lander si esaurissero».

La missione è ritenuta comunque conclusa e i team continuano a valutare i dati raccolti nel poco tempo utile avuto. La missione, lanciata lo scorso 27 febbraio, sarebbe dovuta durare un giorno lunare, l'equivalente di circa due settimane terrestri, con l'obiettivo di cercare ghiaccio d'acqua e testare tecnologie utili per future missioni umane.