Tradizionali code al San Gottardo Keystone

Pentecoste da bollino rosso al San Gottardo: la coda al portale nord ha ormai raggiunto i 20 chilometri, con attese superiori alle tre ore. Traffico in tilt anche sulla rotta alternativa del San Bernardino e tre chilometri di colonna a Chiasso-Brogeda in direzione sud.

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Il lungo fine settimana di Pentecoste si apre, come di consueto, all'insegna dei pesanti disagi alla circolazione verso il tunnel del San Gottardo.

Al momento, la colonna di veicoli fermi davanti al portale nord ha toccato i 20 chilometri, con tempi d'attesa che il TCS stima in circa tre ore e venti minuti.

I tentativi di aggirare il blocco deviano sulla A13 si sono rivelati inutili: anche la rotta alternativa attraverso il tunnel del San Bernardino è infatti completamente satura. Il traffico è intenso pure nella direzione opposta, verso sud, dove si registrano tre chilometri di coda e circa venti minuti di attesa alla dogana di Chiasso-Brogeda.

Questo scenario di forte congestione era stato ampiamente previsto dall'Ufficio federale delle strade.

Negli anni passati, durante lo stesso weekend festivo, le code al Gottardo avevano persino raggiunto picchi storici di 28 chilometri.