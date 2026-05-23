  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Traffico Code al Gottardo per Pentecoste: ecco quanti km sono stati raggiunti

SDA

23.5.2026 - 19:04

Anche quest'anno il lungo week-end di Pentecoste è stato accompagnato dalle tradizionali code al San Gottardo. Poco dopo le 10.00 di sabato i veicoli incolonnati davanti al portale nord della galleria hanno raggiunto i 21 chilometri, secondo il sito del TCS.

Immagine illustrativa d'archivio.
Immagine illustrativa d'archivio.
sda

Keystone-SDA

23.05.2026, 19:04

23.05.2026, 19:05

In quel momento viaggiatori diretti verso sud hanno dovuto prevedere tre ore e venti minuti di tempo di percorrenza in più. Dal primo pomeriggio il tempo d'attesa al portale nord è leggermente diminuito.

In compenso, la situazione sulla via alternativa dell'A13 attraverso il tunnel del San Bernardino si è temporaneamente aggravata: alle 14.30 la colonna di auto avanzava a rilento per 20 chilometri nella valle del Reno grigionese, soprannominata popolarmente «Staubünden».

Il TCS ha raccomandato di evitare le colonne passando per la A9 del Sempione o utilizzando il servizio di trasporti di autoveicoli del Lötschberg.

Più del doppio dell'Ascensione

Poco prima delle 18.00 il tempo d'attesa davanti al portale nord del Gottardo era ancora di circa 2 ore e 10 minuti, mentre davanti al San Bernardino la colonna si era finalmente dissolta.

Con un picco di 21 km al San Gottardo alla fine la coda è risultata più che doppia rispetto a quella del precedente fine settimana dell'Ascensione, che era però stato rovinato dal maltempo.

Il record storico di coda è di 28 chilometri negli anni 2018 e 1999 -anche allora a Pentecoste. Secondo il TCS, il viaggio di ritorno del lunedì di Pentecoste dovrebbe svolgersi in modo più tranquillo.

Molta affluenza anche all'aeroporto

Anche all’Euroairport di Basilea-Mulhouse oggi si è registrata molta affluenza, anche se non così intensa come l'anno scorso.

Nel 2025 durante il fine settimana di Pentecoste erano stati conteggiati circa 127’800 passeggeri.

La stima per il fine settimana festivo di quest'anno era di circa 122’000 passeggeri, ha precisato oggi un portavoce dell'aeroporto all'agenzia Keystone-ATS. Tra i viaggiatori erano particolarmente apprezzate le destinazioni nel Mediterraneo e le metropoli europee.

Secondo il portavoce, il numero più basso è da ricondurre al fatto che il normale traffico aereo, dopo la chiusura di una pista, è ripreso solo gradualmente.

I più letti

Ralf Schumacher e il futuro marito parlano del coming out, delle nozze e della nuova vita
Alessandra Mussolini oltre il «GF Vip»: la vittoria finisce sui media esteri
John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
La piccola Sofia diventa virale con Jannik Sinner, ma il racconto dei genitori spezza il cuore
Morte di Brittany Murphy e del marito: resta il mistero della casa venduta da Britney Spears

Altre notizie

Dopo l'intercettazione di lunedì. Flottiglia: gli svizzeri sono rientrati in Patria

Dopo l'intercettazione di lunedìFlottiglia: gli svizzeri sono rientrati in Patria

Portogallo. Bimbi abbandonati a Monte Novo do Sul: custodia cautelare per la coppia

PortogalloBimbi abbandonati a Monte Novo do Sul: custodia cautelare per la coppia

Un fenomeno subito virale!. Questo bufalo biondo vi ricorda forse qualcuno?

Un fenomeno subito virale!Questo bufalo biondo vi ricorda forse qualcuno?