Due popolari marchi svizzeri uniscono le forze: Zweifel venderà da dicembre patatine all'Aromat. L'idea nasce da una tendenza virale di TikTok.

Zweifel e Aromat lanceranno un'edizione limitata di patatine al gusto dell'iconica spezia a partire dal 1° dicembre.

L'idea si rifà a una tendenza di TikTok che è diventata virale in estate.

Le nuove chips sono prodotte a Spreitenbach con patate svizzere. Mostra di più

Due classici della cucina svizzera si uniscono: Zweifel e Aromat lanciano insieme delle patatine dall'inconfondibile sapore piccante.

Le nuove chips saranno disponibili nei negozi di tutta la Svizzera a partire dal 1° dicembre, ma solo per un breve periodo.

Secondo le aziende, si tratta di un'edizione limitata che verrà prodotta nello stabilimento Zweifel di Spreitenbach (AG). Ovviamente saranno utilizzate solo patate svizzere.

Dalla gag di TikTok al prodotto da scaffale

La collaborazione non nasce da un'idea di marketing, ma da TikTok. In estate, infatti, un utente ha suggerito di cospargere di aromi le patatine Zweifel, innescando una tendenza virale.

Anche lo chef di Glarona TV Noah Bachhofen ha colto la palla al balzo e ha mostrato sui social media come ha creato le sue «patatine all'Aromat».

Zweifel ha reagito rapidamente: «L'idea del prodotto è venuta direttamente dai nostri consumatori», afferma il capo dell'azienda Christoph Zweifel.

Insieme al produttore di spezie Unilever, il cui portafoglio comprende Aromat, il prodotto è stato realizzato «in breve tempo e in stretta collaborazione».