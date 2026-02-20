Felix Freiherr zu Knyphausen è morto nei Grigioni. Kapo GR / Stadt Dortmund

È il barone tedesco Felix Freiherr zu Knyphausen l'uomo che ha perso la vita sotto una valanga a Parsonz, nei Grigioni. Il figlio di 15 anni è invece stato tratto in salvo.

Il 49enne stava facendo un fuoripista con il figlio quando la coltre nevosa li ha colpiti.

Una valanga nelle Alpi svizzere ha fatto una vittima illustre. Si tratta di un barone tedesco di 49 anni, il quale è stato travolto insieme al figlio di 15 anni nei Grigioni e ha perso la vita. Il ragazzo è invece sopravvissuto.

L'incidente è avvenuto martedì pomeriggio a Parsonz, mentre Felix Freiherr zu Knyphausen stava sciando fuori dalle piste segnalate con il figlio e altri appassionati di sport invernali. Improvvisamente la massa di neve si è staccata e ha seppellito il gruppo.

I testimoni oculari hanno immediatamente lanciato una chiamata di emergenza.

Come confermato dai media che citano la famiglia, la vittima è il proprietario del castello Bodelschwingh di Dortmund. I parenti sono attualmente assistiti da un team di supporto.

Le indagini continuano

L'operazione di salvataggio si è svolta in condizioni difficili. Secondo i servizi di emergenza, sono stati impiegati due elicotteri della Rega, uno di Swiss Helicopter, i soccorritori alpini, i dipendenti dell'azienda ferroviaria di montagna e vari aiutanti locali.

Il figlio è stato salvato in tempo ed è stato portato all'Ospedale cantonale dei Grigioni a Coira dal Servizio centrale di soccorso retico . Secondo le informazioni finora disponibili, non ha riportato lesioni fisiche.

Per il 49enne i soccorsi sono invece arrivati troppo tardi. Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione, l'uomo è morto sul luogo dell'incidente.

La Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato un'indagine sulle circostanze esatte di quanto accaduto. Secondo le informazioni finora disponibili, i due stavano sciando fuori pista.

Ma c'è da considerare che attualmente sulle Alpi il rischio di valanghe è aumentato a causa della neve fresca e del vento, per cui le autorità sconsigliando in modo assoluto di lasciare i percorsi sicuri.