Una valanga nelle Alpi svizzere ha fatto una vittima illustre. Si tratta di un barone tedesco di 49 anni, il quale è stato travolto insieme al figlio di 15 anni nei Grigioni e ha perso la vita. Il ragazzo è invece sopravvissuto.
L'incidente è avvenuto martedì pomeriggio a Parsonz, mentre Felix Freiherr zu Knyphausen stava sciando fuori dalle piste segnalate con il figlio e altri appassionati di sport invernali. Improvvisamente la massa di neve si è staccata e ha seppellito il gruppo.
I testimoni oculari hanno immediatamente lanciato una chiamata di emergenza.
Come confermato dai media che citano la famiglia, la vittima è il proprietario del castello Bodelschwingh di Dortmund. I parenti sono attualmente assistiti da un team di supporto.
L'operazione di salvataggio si è svolta in condizioni difficili. Secondo i servizi di emergenza, sono stati impiegati due elicotteri della Rega, uno di Swiss Helicopter, i soccorritori alpini, i dipendenti dell'azienda ferroviaria di montagna e vari aiutanti locali.
Il figlio è stato salvato in tempo ed è stato portato all'Ospedale cantonale dei Grigioni a Coira dal Servizio centrale di soccorso retico . Secondo le informazioni finora disponibili, non ha riportato lesioni fisiche.
Per il 49enne i soccorsi sono invece arrivati troppo tardi. Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione, l'uomo è morto sul luogo dell'incidente.
La Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato un'indagine sulle circostanze esatte di quanto accaduto. Secondo le informazioni finora disponibili, i due stavano sciando fuori pista.
Ma c'è da considerare che attualmente sulle Alpi il rischio di valanghe è aumentato a causa della neve fresca e del vento, per cui le autorità sconsigliando in modo assoluto di lasciare i percorsi sicuri.