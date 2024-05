I messaggi possono essere allegati alle transazioni Twint: il giovane ne approfitta. (immagine simbolica) KEYSTONE

Una giovane donna del Canton San Gallo riceve messaggi dal suo ex fidanzato tramite Twint, ma deve sopportarlo perché non può farci nulla. Ecco tutta la vicenda.

Una donna riceve regolarmente messaggi dal suo ex fidanzato tramite l'app di pagamento Twint.

Ciò è reso possibile dal fatto che Twint offre la possibilità di inviare una breve frase insieme alla somma di denaro desiderata.

Una donna di 21 anni del Canton San Gallo sta combattendo contro una particolare forma di stalking. Riceve infatti messaggi indesiderati dal suo ex fidanzato tramite l'app di pagamento «Twint». E non può farci nulla.

Come riportato da «20 Minuten», la ragazza ha rotto con lui due mesi fa. Nonostante le ripetute richieste di lasciarla in pace, l'ex fidanzato continua a bombardarla di messaggi e chiamate su varie piattaforme. Dopo averlo bloccato su WhatsApp e Instagram, ora la contatta tramite Twint.

L'uomo le invia piccole somme di pochi centesimi alla volta. L'app offre infatti la possibilità di allegare un breve messaggio insieme al denaro. L'uomo sfrutta questo campo per scriverle frasi d'amore, come mostrano le schermate della chat.

Diversivi molesti e poco frequenti?

Twint non offre però la possibilità di bloccare i numeri indesiderati, il che rende difficile per le vittime proteggersi dalle molestie. La ragazza si sente impotente e ansiosa, come ammette al «20 Minuten».

Twint afferma: «Gli utenti interessati possono contattare la banca emittente della loro app Twint». L'istituto di credito può quindi decidere di bloccare il conto del mittente.

«L'utilizzo della funzione di messaggistica per insulti o altre forme di molestie è inaccettabile e, a nostro avviso, rappresenta un chiaro abuso dell'app», prosegue il comunicato.

Ma Twint ha riscontrato tali incidenti solo «in casi individuali molto rari».

Nonostante le pressioni politiche, Twint non offre attualmente una funzione per bloccare i contatti. L'azienda non rende pubblica la frequenza con cui i casi di abuso vengono segnalati al fornitore del servizio.