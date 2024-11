La diffusione dei lupi ha causato gravi problemi agli allevatori. Keystone

Sono 39 i lupi finora abbattuti durante la stagione di caccia nell'ambito della strategia federale di contenimento del predatore: 23 nei Grigioni, 10 in Vallese, 3 nel canton Vaud e altrettanti nel canton San Gallo.

È quanto emerge da una valutazione realizzata da Keystone-Ats sulla base dei dati al momento disponibili presso gli uffici cantonali.

I branchi di lupi individuati sul territorio nazionale da Kora – una fondazione che si batte per l'animale – sono 35: almeno otto possono essere eliminati durante l'attuale stagione venatoria, con il beneplacito dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); una richiesta del Vallese per la soppressione completa di un altro branco è ancora in sospeso.

Ulteriori 13 branchi possono essere decimati, il che significa che è stato autorizzato l'abbattimento di un certo numero di cuccioli.

