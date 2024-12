L'allentamento della protezione del lupo è «tecnicamente insostenibile» e costituisce «un segnale negativo» per la protezione delle specie. sda

L'allentamento della protezione del lupo è «tecnicamente insostenibile» e costituisce «un segnale negativo» per la protezione delle specie, affermano varie organizzazioni ambientaliste elvetiche.

SDA

In un comunicato congiunto odierno, Pro Natura, Gruppo Lupo Svizzero (GLS), BirdLife e WWF sottolineano che il declassamento, adottato oggi da un organo del Consiglio d'Europa, non è una panacea per ridurre le uccisioni di capi di bestiame da reddito.

Anche quando si è proceduto ad abbattimenti intensivi del canide si sono verificate uccisioni di animali domestici. Queste ultime sono addirittura favorite dall'abbattimento dei lupi se la struttura sociale dei branchi viene stravolta.

La Svizzera dovrebbe continuare a perseguire l'obiettivo della coesistenza tra lupi e agricoltura alpina. La protezione delle greggi rimane essenziale, nel nome del diritto e del principio della proporzionalità che dovrebbe guidare tutte le azioni dello Stato.

La protezione di pecore e capre è peraltro efficace: da tre anni si osserva una diminuzione delle uccisioni di animali da reddito, fanno notare le organizzazioni ambientaliste.

miho, ats