  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Un lupo attraversa a nuoto il Lago dei Quattro Cantoni

SDA

22.2.2026 - 11:03

Un lupo ha attraversato a nuoto il Lago dei Quattro Cantoni.
Un lupo ha attraversato a nuoto il Lago dei Quattro Cantoni.
Keystone

Un lupo dotato di trasmettitore GPS ha attraversato a nuoto il Lago dei Quattro Cantoni durante i suoi lunghi spostamenti attraverso la Svizzera. Lo riferisce la Fondazione Kora, che segue i movimenti del canide.

Keystone-SDA

22.02.2026, 11:03

22.02.2026, 12:16

Il lupo identificato come M637 era stato dotato di un radiocollare GPS alla fine di ottobre 2025. Da allora, secondo la Fondazione Kora, che si occupa della conservazione dei grandi predatori, ha percorso diverse centinaia di chilometri, spostandosi dal Giura vodese attraverso mezza Svizzera fino all'Emmental e al canton Zugo, per poi tornare indietro.

Come dimostrano i datri del suo ricevitore, mercoledì il lupo ha attraversato a nuoto il Lago dei Quattro Cantoni invece di aggirarlo. Si è trattato di un percorso di circa 1,5 chilometri con una temperatura dell'acqua di 5 gradi, scrive Kora.

Secondo il rapporto, l'osservazione di un lupo che nuota è un caso unico in Svizzera. Ciò dimostra quanto sia preziosa la raccolta di dati sui movimenti. Il collare con il trasmettitore ha una funzione di drop-off che lo stacca dal lupo dopo un tempo preprogrammato.

I più letti

Jutta Leerdam: «L'aspetto non ti definisce come atleta»
Marie-Therese Nadig aveva solo 17 anni: «Un fondista scavalcò il filo spinato per raggiungere noi donne»
Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura
La sorella di Lindsey Vonn spiazza tutti: «Basta app di incontri, andate negli ospedali italiani!»
Madre e figlio derubavano anziani, ecco come funzionava la perfida truffa

Altre notizie

Il fotografo descrive. Ecco com'è stata scattata la foto all'ex principe Andrea dopo il suo rilascio dal carcere

Il fotografo descriveEcco com'è stata scattata la foto all'ex principe Andrea dopo il suo rilascio dal carcere

Il TF conferma la condanna. Madre e figlio derubavano anziani, ecco come funzionava la perfida truffa

Il TF conferma la condannaMadre e figlio derubavano anziani, ecco come funzionava la perfida truffa

Pioniere della Pop Art. Morto il pittore bernese Peter Stämpfli

Pioniere della Pop ArtMorto il pittore bernese Peter Stämpfli