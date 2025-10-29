L'uragano «Melissa» travolge la Giamaica Un'immagine satellitare pubblicata dalla NASA mostra l'uragano Melissa in avvicinamento alla Giamaica. Immagine: Keystone L'uragano Melissa ha travolto la Giamaica martedì sera. Immagine: Keystone Secondo le autorità, l'uragano ha danneggiato ospedali e ponti. Immagine: Keystone Strade e intere regioni sono state allagate. Immagine: Keystone Quasi 15'000 persone hanno cercato riparo nei rifugi di emergenza. Immagine: Keystone Non sono ancora informazioni affidabili sulle vittime. Immagine: Keystone L'uragano «Melissa» ha raggiunto Cuba mercoledì mattina (ora svizzera). Immagine: Keystone «Sarà una notte molto difficile per tutta Cuba, ma ci riprenderemo», ha dichiarato il capo di Stato prima dell'arrivo dell'uragano. Immagine: Keystone L'uragano «Melissa» travolge la Giamaica Un'immagine satellitare pubblicata dalla NASA mostra l'uragano Melissa in avvicinamento alla Giamaica. Immagine: Keystone L'uragano Melissa ha travolto la Giamaica martedì sera. Immagine: Keystone Secondo le autorità, l'uragano ha danneggiato ospedali e ponti. Immagine: Keystone Strade e intere regioni sono state allagate. Immagine: Keystone Quasi 15'000 persone hanno cercato riparo nei rifugi di emergenza. Immagine: Keystone Non sono ancora informazioni affidabili sulle vittime. Immagine: Keystone L'uragano «Melissa» ha raggiunto Cuba mercoledì mattina (ora svizzera). Immagine: Keystone «Sarà una notte molto difficile per tutta Cuba, ma ci riprenderemo», ha dichiarato il capo di Stato prima dell'arrivo dell'uragano. Immagine: Keystone

L'uragano Melissa ha colpito la Giamaica con enorme forza e ha lasciato dietro di sé grandi devastazioni sull'isola. Ecco una panoramica.

Keystone-ATS, Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te L'uragano Melissa ha colpito duramente la Giamaica con una tempesta di categoria 5 e venti fino a 295 chilometri orari.

Intere regioni, soprattutto nel sud-ovest, sono sommerse dall'acqua, centinaia di migliaia di famiglie sono senza elettricità e il governo ha dichiarato l'isola zona disastrata.

Melissa ha raggiunto anche Cuba. Mostra di più

L'uragano Melissa ha colpito in pieno la Giamaica. Sull'isola sono state danneggiate case e strade, intere aree sono state allagate e più di 530'000 famiglie sono rimaste senza corrente elettrica.

Ecco quello che si sa finora.

Cosa è successo?

L'uragano Melissa si è abbattuto sulla Giamaica come uragano di categoria 5 con venti fino a 295 km/h e ha causato gravi danni sull'isola. È considerato l'uragano più forte mai registrato che abbia raggiunto direttamente la Giamaica.

La costa sud-occidentale, in particolare la regione di St Elizabeth, è stata particolarmente colpita, con tetti delle case scoperchiati, ospedali danneggiati, strade bloccate da inondazioni e alberi caduti. A causa dell'enorme devastazione, il governo ha dichiarato l'intera isola zona disastrata.

La tempesta si è leggermente indebolita dopo l'atterraggio e ora si sta muovendo verso Cuba come uragano di categoria 4.

L'uragano Melissa colpisce la Giamaica 28.10.2025

Ci sono vittime?

«Non ho ancora informazioni affidabili sulle vittime, ma visti i danni causati dall'uragano di categoria 5, presumiamo che delle persone abbiano perso la vita», ha dichiarato il primo ministro giamaicano Andrew Holness al canale televisivo statunitense «CNN».

Quasi 15'000 persone hanno cercato riparo in rifugi di emergenza. «Non è il momento di essere coraggiosi», ha detto Holness. «Non scommettete contro Melissa, è una scommessa che non possiamo vincere».

Quanto sono estesi i danni?

«Ci sono danni diffusi nel sud-ovest della Giamaica», ha dichiarato alla «CNN» Richard Thompson, direttore generale dell'Office of Disaster Preparedness and Emergency Management (ODPEM).

Secondo le autorità, l'uragano ha danneggiato ospedali e ponti. Masse d'acqua hanno invaso le strade. La tempesta ha abbattuto alberi e pali dell'elettricità. Numerose strade sono bloccate.

La regione di St Elizabeth, nel sud-ovest del Paese, è stata «sommersa dall'acqua», ha dichiarato il ministro McKenzie. I danni sono stati considerevoli.

Anche prima dell'uragano, più di 240'000 famiglie giamaicane erano senza corrente. Si tratta di circa il 35% di tutti i clienti della Jamaica Public Service Company. Ciò è dovuto alla caduta di linee elettriche e ai danni alle infrastrutture causati dai forti venti.

Nelle aree maggiormente colpite, fino al 75% delle famiglie era senza corrente, come riportato dal fornitore locale di elettricità.

Cosa succederà in seguito?

Dopo aver attraversato la Giamaica, Melissa ha raggiunto Cuba. L'uragano si è prima leggermente indebolito a una forza di 3 su 5 poco prima del suo arrivo ai Caraibi, toccando terra nel sud-est dell'isola vicino alla città di Chivirico martedì sera (ora locale).

In seguito ha ripreso forza salendo a 4 nella scala Saffir-Simpson. Secondo il centro uragani statunitense di Miami, ha raggiunto velocità sostenute del vento di oltre 195 chilometri orari.

Più di 735'000 persone sono state portate in salvo, come ha scritto il presidente Miguel Díaz-Canel sulla piattaforma X martedì sera (ora locale).

Cuba ha poco meno di dieci milioni di abitanti. Secondo il centro uragani, si prevedono «inondazioni improvvise potenzialmente catastrofiche e pericolose per la vita, con numerose frane». Dopo Cuba, Melissa dovrebbe raggiungere le Bahamas nel pomeriggio di mercoledì.

«Sarà una notte molto difficile per tutta Cuba, ma ci riprenderemo», ha dichiarato il capo di Stato in vista dell'arrivo dell'uragano. L'allerta è stata emessa per le province cubane di Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín e Las Tunas, oltre che per il sud-est e il centro dell'arcipelago delle Bahamas.

Anche se la tempesta ha lasciato la Giamaica, il pericolo non è ancora passato, secondo le autorità locali.