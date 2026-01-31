  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Canton Vaud Lutry, centinaia di persone in piazza per le vittime di Crans-Montana

SDA

31.1.2026 - 16:35

Il corteo mentre sfila fra le strade di Lutry in ricordo delle vittime di Montana-Crans.
Il corteo mentre sfila fra le strade di Lutry in ricordo delle vittime di Montana-Crans.
Keystone

Diverse centinaia di persone si sono date appuntamento oggi a Lutry per rendere omaggio alle vittime della tragedia di Crans-Montana, ma anche per chiedere «giustizia e verità».

Keystone-SDA

31.01.2026, 16:35

31.01.2026, 16:41

Il comune vodese è stato duramente colpito dalla tragedia, che ha causato la morte di diversi giovani attivi nel locale club di calcio.

L'appuntamento era fissato per le 14:00 allo Skatepark. Prima di iniziare la marcia, i genitori e i parenti delle vittime si sono riuniti dietro un grande striscione con la scritta «Omaggio alle vittime di Crans-Montana. Giustizia e verità».

Davanti a decine di media svizzeri e internazionali, i genitori hanno preso la parola a turno per esprimere la loro rabbia. «Non siamo qui davanti a voi per avere luce. La luce deve essere fatta sulla giustizia e sulla verità», ha scandito una madre che ha perso suo figlio. «Oggi sono la madre di 156 bambini», ha dichiarato un altro genitore in italiano, riferendosi al numero delle vittime - 40 - e dei numerosi feriti della tragedia. Il loro messaggio: «Mai più».

Molti hanno poi risposto alle domande dei media. Poco dopo le 14:45, gli astanti, molti con in mano una rosa, si sono messi in marcia, guidati dall'organizzatrice dell'evento. Il corteo ha sfilato per le strade del comune. Numerose persone si sono unite al corteo lungo il percorso, ha osservato una giornalista di Keystone-ATS.

I più letti

Corinne Suter: «Non ho mai trovato la pista di Crans-Montana in condizioni così buone»
Giovanni Franzoni evita la caduta in extremis nelle prove della libera di Crans-Montana: «È stato spaventoso»
L'ex sciatore Marc Berthod spara sulla federazione italiana che non sceglie Roberta Melesi per le Olimpiadi: «Non è giusto»
Charlotte Casiraghi pubblica il suo primo libro: «Sono spesso stata ridotta a privilegiata»
In Svizzera le truffe telefoniche cambiano tattica, ecco come

Altre notizie

«Lo avrei fatto gratis». Quando ha guadagnato Alex Honnold per scalare i 501 metri del Taipei 101 senza nessuna sicurezza?

«Lo avrei fatto gratis»Quando ha guadagnato Alex Honnold per scalare i 501 metri del Taipei 101 senza nessuna sicurezza?

La polizia avverte. In Svizzera le truffe telefoniche cambiano tattica, ecco come

La polizia avverteIn Svizzera le truffe telefoniche cambiano tattica, ecco come

«Defend Rojava». Berna, in migliaia manifestano per l'autonomia dei curdi in Siria

«Defend Rojava»Berna, in migliaia manifestano per l'autonomia dei curdi in Siria