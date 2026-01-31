Il corteo mentre sfila fra le strade di Lutry in ricordo delle vittime di Montana-Crans. Keystone

Diverse centinaia di persone si sono date appuntamento oggi a Lutry per rendere omaggio alle vittime della tragedia di Crans-Montana, ma anche per chiedere «giustizia e verità».

Keystone-SDA SDA

Il comune vodese è stato duramente colpito dalla tragedia, che ha causato la morte di diversi giovani attivi nel locale club di calcio.

L'appuntamento era fissato per le 14:00 allo Skatepark. Prima di iniziare la marcia, i genitori e i parenti delle vittime si sono riuniti dietro un grande striscione con la scritta «Omaggio alle vittime di Crans-Montana. Giustizia e verità».

Davanti a decine di media svizzeri e internazionali, i genitori hanno preso la parola a turno per esprimere la loro rabbia. «Non siamo qui davanti a voi per avere luce. La luce deve essere fatta sulla giustizia e sulla verità», ha scandito una madre che ha perso suo figlio. «Oggi sono la madre di 156 bambini», ha dichiarato un altro genitore in italiano, riferendosi al numero delle vittime - 40 - e dei numerosi feriti della tragedia. Il loro messaggio: «Mai più».

Molti hanno poi risposto alle domande dei media. Poco dopo le 14:45, gli astanti, molti con in mano una rosa, si sono messi in marcia, guidati dall'organizzatrice dell'evento. Il corteo ha sfilato per le strade del comune. Numerose persone si sono unite al corteo lungo il percorso, ha osservato una giornalista di Keystone-ATS.