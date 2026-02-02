  1. Clienti privati
Maltempo Il ciclone Fytia provoca 7 morti e 20'000 sfollati in Madagascar

SDA

2.2.2026 - 16:17

Il ciclone ha toccato terra sabato. (Foto d'archivio)
Il ciclone ha toccato terra sabato. (Foto d'archivio)
Keystone

Sette persone hanno perso la vita e oltre 20'000 sono state sfollate in Madagascar a causa del ciclone tropicale Fytia, che ha colpito il Paese africano durante il fine settimana: lo hanno annunciato le autorità.

Keystone-SDA

02.02.2026, 16:17

02.02.2026, 16:19

Fytia ha toccato terra sabato mattina nel nord-ovest del Madagascar, vicino alla città di Majunga.

Il ciclone, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 210 chilometri orari, si è infine indebolito attraversando il Paese, lasciandolo ieri mattina e declassato a tempesta tropicale moderata, secondo l'agenzia meteorologica nazionale malgascia. Un primo bilancio ufficiale di ieri aveva riportato un morto, un disperso e circa 8.400 persone costrette ad abbandonare le loro case.

Una delle sette persone la cui morte è stata confermata è stata uccisa nella capitale, Antananarivo, mentre un'altra era ancora dispersa dopo essere stata trascinata via da un fiume in piena, come riferito dall'Ufficio nazionale per la gestione delle catastrofi (Bngrc). Più di 20'000 persone hanno dovuto abbandonare le loro case, ha precisato.

Fytia è la quinta tempesta tropicale registrata in Madagascar da settembre 2025, secondo il sito web dell'agenzia meteorologica nazionale. La stagione dei cicloni termina normalmente a marzo o aprile e il Paese è particolarmente esposto a fenomeni meteorologici estremi come tempeste e siccità, che a parere degli esperti sono destinati ad aggravarsi con il cambiamento climatico.

