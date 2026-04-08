Madre e figlia morte dopo la cena della Vigilia di Natale. X

Una ragazza di 15 anni e sua madre muoiono dopo la cena della vigilia di Natale a Pietracatella, nella provincia molisana di Campobasso. Gli investigatori sono rimasti all'oscuro per mesi, ma ora è chiaro: le due hanno ingerito della ricina, un potente veleno. Gli inquirenti interrogano il marito e la primogenita e rivolgono le loro attenzioni a i nemici del padre, ex politico.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la cena della vigilia di Natale nel comune italiano di Pietracatella, nella provincia di Campobasso, una ragazza di 15 anni e sua madre sono morte. Solo ora è stato stabilito che hanno ingerito della ricina, un potente e letale veleno.

Il padre, ex sindaco di Pietracatella, è sopravvissuto. Il suo esame tossicologico è risultato negativo. Lui e la primogenita sono stati ascoltati mercoledì per 10 ore dagli inquirenti. Non risultano indagati.

La Procura di Lario indaga - contro ignoti - su un duplice omicidio volontario. L'attenzione si concentra su possibili nemici del passato dell'ex politico del PD.

Stando alle ultime rivelazioni della stampa italiana nel cibo assunto c'erano dei funghi, che potrebbero contenere ricina.

Sempre secondo le ultime indiscrezioni il veleno «ha agito rapidamente». Questo nuovo elemento restringe le finestre di tempo durante le quali la sostanza letale può essere stata ingerita. Mostra di più

Tutto è iniziato con la nausea dopo aver mangiato.

Quando Sara Di Vita, 15 anni, si è sentita improvvisamente male la mattina di Natale, la famiglia ha inizialmente pensato che si trattasse di pesce avariato.

Qualche giorno dopo, il 27 dicembre, la ragazza ha avuto un collasso ed è morta in ospedale, dove era stata ricoverata, non subito dopo la prima visita medica, ma a seguito dell'aggravarsi dello stato di salute.

Anche la madre Antonella (50 anni), che era a tavola con lei, non è sopravvissuta ed è deceduta il 28 dicembre.

Solo il padre, Giovanni Di Vita, 55 anni, ex sindaco del piccolo comune di Pietracatella, nel Molise, è sopravvissuto, anche se gravemente malato.

Per mesi gli investigatori hanno ipotizzato un'intossicazione alimentare. Ora la svolta: secondo la polizia, tracce di ricina sono state trovate nel sangue di Sara e in un capello della madre.

Il veleno estratto dalla pianta dell'olio di ricino è considerato un'arma biologica: pure una quantità minima è sufficiente a causare l'arresto degli organi di una persona.

È difficile da individuare, soprattutto a posteriori.

Un lasso di tempo ben definito

La novità di martedì, come riferiscono i media italiani, tra i quali Il Corriere della Sera, è che gli specialisti avrebbero escluso il «rilascio lento» della proteina.

Ciò vuole dire, secondo il giornale, che la morte di Valentina e Sara sarebbe da collegare a una specie di «assunzione veloce» della ricina, in quantità utile per un’azione rapida del veleno.

Le indagini quindi si concentrano su poche ore, quelle tra la sera del 23 dicembre e quella della vigilia di Natale.

L'avvelenamento (accidentale o volontario) dovrebbe essere avvenuto nel corso di un pasto, presumibilmente quelli del 23 e del 24 dicembre visto che le due vittime si sono sentite male, come detto, la mattina di Natale.

Il padre è sospettato, ma il test è negativo

L'ufficio del pubblico ministero di Lario ha aperto un'indagine contro ignoti per un duplice omicidio volontario.

Per ora non ci sono sospetti, anche se secondo «Vanity Fair Italia» solo il padre era presente alla cena di Natale oltre alle due donne. Il suo esame tossicologico è risultato negativo.

Sia il padre che la primogenita sono stati ascoltati dai magistrati per 10 ore mercoledì, dalle 10 di mattina alle 20 di sera nella quetura di Campobasso. È stata sentita anche una cugina come persona informata sui fatti. Non risultano indagati.

Per ora non è chiaro nemmeno da dove provenisse il cibo e chi avesse accesso alla casa durante le feste. La proprietà è ancora sotto sequestro. La figlia maggiore Alice (19 anni) non era presente al pasto della sera del 23, poiché uscita a mangiare una pizza con gli amici.

La 19enne era però con i famigliari il 24 a casa del nonno materno per il pranzo, e della nonna paterna per la cena. In entrambi i casi fu proprio la madre a portare qualcosa di cucinato da lei stessa. C’erano anche dei piatti ai funghi, circostanza per la quale è stato interpellato il Centro antiveleni di Pavia.

L'obiettivo era l'ex sindaco Giovanni Di Vita?

Il movente, insomma, rimane un mistero.

Non è nemmeno certo se tutti i membri della famiglia siano stati deliberatamente avvelenati.

Gli inquirenti si stanno concentrando su «vecchie tensioni» risalenti al periodo in cui l'ex sindaco era in carica - si parla di «conflitti pubblici di lunga data».

Giovanni Di Vita è stato sindaco dal 2006 al 2014. È noto nel Molise anche per essere stato tesoriere regionale del Partito Democratico.

Per Natale ha ricevuto cestini, barattoli, confetture. La ricina poteva essere stata inserita in uno di quei contenitori?

Era Giovanni Di Vita il vero obiettivo?