L'anziana era morta nel marzo del 2005

Sembra la trama del film «Metti la nonna in freezer», ma non lo è. A Milano una madre e suo figlio sono stati denunciati per aver percepito indebitamente la pensione della nonna, deceduta 20 anni fa, accumulando una somma di 400'000 euro.

Hai fretta? blue News riassume per te Madre e figlio sono stati denunciati a Milano perché hanno continuato a incassare la pensione delle nonna deceduta 20 anni fa.

La Guardia di Finanza italiana ha scoperto la truffa a causa di un documento d'identità e diversi moduli falsificati.

Grazie alla truffa madre e figlio hanno accumulato 400'000 euro: una parte dell'importo è stata recuperata dall'istituto di previdenza nazionale. La somma restante è stata sequestrata. Mostra di più

La Guardia di Finanza italiana ha scoperto una truffa che ha portato al recupero parziale di una somma indebitamente percepita.

Come riporta «TGcom24», approfittando della mancata segnalazione del decesso alla banca e utilizzando un conto corrente cointestato, madre e figlio hanno continuato a ricevere la pensione della nonna, morta nel marzo del 2005, senza mai comunicare la sua scomparsa.

Questo ha permesso loro di accumulare 400'000 euro, portando alla loro denuncia a Milano per truffa aggravata ai danni dello Stato.

Diversi i documenti falsificati

L'analisi della documentazione bancaria ha insospettito gli investigatori, rivelando l'uso di un documento d'identità falsificato.

Secondo quanto riportato dai finanzieri, per rispettare gli obblighi antiriciclaggio, alcuni moduli con i dati anagrafici e la firma della defunta sono stati compilati e sottoscritti oltre dieci anni dopo la sua morte.

Queste falsificazioni hanno aggravato la posizione dei due indagati, permettendo la percezione indebita delle somme per due decenni.

Durante le indagini, l'INPS è riuscita a recuperare parte dell'importo indebitamente percepito.

La somma restante, considerata profitto illecito, è stata sequestrata dai finanzieri, che continuano le indagini per chiarire eventuali ulteriori responsabilità.

