L'incidente è avvenuto in un resort della Repubblica Dominicana. Manuel Meyer/dpa-tmn

Una famiglia canadese di quattro persone si è ammalata alla fine del 2023, dopo aver mangiato al buffet di un resort tutto incluso nella Repubblica Domenicana. La madre e il figlio maggiore di 8 anni sono morti poco dopo. Il padre ha fatto causa all'hotel.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Una madre e suo figlio (8 anni) sono morti per intossicazione alimentare nella Repubblica Dominicana.

Stephen Gougeon, il padre della famiglia canadese, ha fatto causa all'hotel per ottenere un risarcimento milionario.

L'uomo ha mosso gravi accuse al resort per quanto riguarda le condizioni igieniche e l'assistenza sanitaria. Mostra di più

Una vacanza da sogno nella Repubblica Dominicana, programmata nel 2023, si è conclusa tragicamente per la famiglia canadese Gougeon, composta da quattro persone.

Aappena un giorno dopo l'arrivo al Viva Dominicus Beach by Wyndham Resort, la madre April (41 anni) e il figlio Oliver (8 anni) hanno perso la vita a causa di un'intossicazione alimentare.

Il padre Stephen chiede adesso all'hotel un risarcimento di 7 milioni di dollari (circa 6,4 milioni di franchi).

«Non credo che mi riprenderò mai da questa situazione», ha dichiarato il signor Gougeon al «New York Times». «Ho perso mia moglie, che amavo così tanto, e mio figlio, che era una persona meravigliosa e che non vedevo l'ora di vedere crescere».

La famiglia canadese aveva mangiato al buffet del resort prima che la loro salute si deteriorasse rapidamente. Tutti e quattro hanno improvvisamente sviluppato i sintomi di una grave intossicazione alimentare: hanno sofferto di vertigini e mancanza di respiro e hanno dovuto vomitare.

Gravi accuse alla clinica

Nonostante una visita alla clinica della struttura, l'assistenza medica era inadeguata, come ha confermato il rapporto del medico legale. Stephen e Wesley, il fratello minore di Oliver, si sono ripresi solo dopo essere stati ricoverati in un'altra clinica. Per April e Oliver l'assistenza medica necessaria è arrivata troppo tardi.

Il signor Gougeon ha ora mosso gravi accuse all'hotel. Critica le condizioni antigieniche delle aree di ristorazione e i ritardi nella risposta medica. «La confusione e i ritardi nelle cure sono costati tempo prezioso e, in ultima analisi, la vita di mia moglie e di mio figlio», spiega il 38enne.

L'avvocato della famiglia sottolinea che la causa non mira solo a ottenere un risarcimento finanziario, ma anche a denunciare gli abusi.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.