  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Animali Un magnate indiano vuol salvare i «cocaine hippos» di Pablo Escobar

SDA

29.4.2026 - 12:08

Il governo di Bogotà vuole sopprimere gli animali, decisione che ha acceso il dibattito. (foto d'archivio)
Il governo di Bogotà vuole sopprimere gli animali, decisione che ha acceso il dibattito. (foto d'archivio)
Keystone

Il magnate indiano Anant Ambani, figlio del miliardario Mukesh Ambani, si è offerto di accogliere nel suo rifugio per animali selvatici in India 80 «cocaine hippos» ("ippopotami della cocaina") che il governo della Colombia intende abbattere. Lo scrive Cnn.

Keystone-SDA

29.04.2026, 12:08

29.04.2026, 12:21

L'intricata vicenda degli ippopotami risale agli anni '80, quando il capo dei narcos Pablo Escobar ne importò alcuni esemplari per creare uno dei più grandi zoo privati dell'America Latina.

Da allora la loro popolazione – stante la mancanza nel nuovo habitat di rivali – è cresciuta in modo esponenziale fino a raggiungere la quota di circa 160 esemplari. Una presenza invasiva che sta ora mettendo in pericolo le specie autoctone.

Poche settimane fa, la Colombia ha annunciato l'intenzione di abbattere 80 di questi animali, scatenando un acceso dibattito. Ambani ha chiesto al governo colombiano di riconsiderare la decisione, proponendo di ospitarli nel suo centro di recupero.

Colombia. Stop al piano per abbattere gli ippopotami di Pablo Escobar

ColombiaStop al piano per abbattere gli ippopotami di Pablo Escobar

I più letti

Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Momento storico: è caduto primo diaframma del secondo tubo del tunnel del San Gottardo
Non solo Chernobyl e Fukushima, ecco i 16 luoghi più radioattivi della Terra
Coop e Migros richiamano urgentemente dei formaggi contaminati
Il Gran Consiglio vodese chiede le dimissioni della consigliera di Stato Valérie Dittli

Altre notizie

Vasto studio romando. Violenza sessuale, le conseguenze sono tante e durature

Vasto studio romandoViolenza sessuale, le conseguenze sono tante e durature

Grigioni. Frontale a Schiers, muore un 65enne

GrigioniFrontale a Schiers, muore un 65enne

Per rischio salmonella. Coop e Migros richiamano urgentemente dei formaggi contaminati

Per rischio salmonellaCoop e Migros richiamano urgentemente dei formaggi contaminati