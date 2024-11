Con oltre 121 milioni di dollari la tela ha stabilito un nuovo record per un'opera surrealista. Keystone

Magritte da record all'asta a New York: il dipinto «L'Empire des lumières» è stato battuto ieri per oltre 121,2 milioni di dollari (107 milioni di franchi al cambio attuale), un record per l'artista belga (1898-1967) e per ogni altro surrealista.

Ci sono voluti dieci lunghi minuti al rallentatore per arrivare al prezzo di vendita, commissioni comprese.

La grande tela (146 x 114 cm), dipinta nel 1954 come olio su tela durante il soggiorno di René Magritte alla Biennale di Venezia, faceva parte della collezione di Mica Ertegun, la celebre interior designer americana scomparsa nel dicembre 2023 all'età di 97 anni.

Stimata 95 milioni di dollari, l'opera era garantita dalla casa d'aste e sostenuta da un'offerta di terzi, per cui il nuovo record era già essenzialmente un fatto compiuto.

Nel 2022 un'altra versione de «L'Impero delle luci» del 1961 era stata venduta per 79,4 milioni di dollari da Sotheby's a Londra (si tratta di circa 86,7 milioni di dollari, al netto dell'inflazione),

