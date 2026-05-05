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Tragedia di Crans-Montana Segnali di apertura tra Italia e Svizzera, Gian Lorenzo Cornado: «Mai crisi diplomatica»

fon

5.5.2026

L'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado.
L'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado.
Imago

Dopo settimane di tensioni, arrivano segnali di apertura tra Roma e Berna: «Mai una crisi diplomatica», assicura l'ambasciatore italiano.

Nicolò Forni

05.05.2026, 14:54

05.05.2026, 14:57

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Italia e Svizzera cercano di superare le tensioni dopo la tragedia di Crans-Montana.
  • Confermata la collaborazione su soccorsi, giustizia e spese sanitarie.
  • Invito politico a evitare polemiche che possano dividere le due popolazioni.
Mostra di più

Dopo mesi segnati da polemiche seguite alla tragedia di Crans-Montana, tra Italia e Svizzera si intravede un clima più disteso. Intervenuto alla trasmissione «60 Minuti» della «RSI», l'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado ha sottolineato come i contatti tra i due Paesi non si siano mai interrotti, nonostante le critiche e le incomprensioni.

Secondo Cornado, come spiegato durante il programma, l'incontro tra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la premier italiana Giorgia Meloni ha rappresentato un passaggio chiave per superare le tensioni.

Il dialogo politico e la cooperazione, anche giudiziaria, sono infatti proseguiti senza interruzioni.

Sui soccorsi nella notte dell'incendio - costato la vita a 41 persone - il diplomatico invita a mantenere equilibrio: è giusto fare chiarezza, ma senza trasformare la vicenda in uno scontro.

Anche la richiesta italiana di partecipare al procedimento giudiziario in Vallese, precisa, non è un segnale di sfiducia, bensì un passo legato a possibili risarcimenti.

Per evitare malintesi,. Parmelin a Meloni: «Basta invii di copie delle fatture alle famiglie delle vittime di Crans-Montana»

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Fatture sanitarie e critiche politiche

Tra i punti più delicati, quello delle spese mediche per i pazienti italiani curati in Svizzera. Come ricordato da Cornado, Parmelin ha assicurato che non verranno chiesti pagamenti alle famiglie coinvolte, una decisione accolta positivamente da Roma.

Non sono però mancate critiche sul piano politico e mediatico. Secondo il consigliere nazionale ticinese Simone Gianini (PLR), alcune prese di posizione italiane e il tono di certi dibattiti televisivi avrebbero rischiato di alimentare tensioni tra le popolazioni dei due Paesi.

«Attenzione a non creare sentimenti anti-svizzeri o anti-italiani», ha avvertito, chiedendo maggiore prudenza nei toni.

Nonostante le divergenze, da entrambe le parti emerge la volontà di voltare pagina.

Cornado si dice fiducioso per il futuro dei rapporti bilaterali, mentre dalle testimonianze delle famiglie colpite arriva un appello a ritrovare unità e collaborazione, nel rispetto dei valori condivisi tra Italia e Svizzera.

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Tragedia di Crans-Montana

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