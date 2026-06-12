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Meteo Malgrado la pioggia, la Svizzera continua a soffrire di siccità. Ecco perché

SDA

12.6.2026 - 09:43

Il livello del Lago di Costanza è decisamente basso
Il livello del Lago di Costanza è decisamente basso
Keystone

Malgrado le recenti piogge in Svizzera continua ad aleggiare lo spettro della siccità. I livelli di molti fiumi e laghi dell'Altopiano hanno toccato bassi livelli da record.

Keystone-SDA

12.06.2026, 09:43

12.06.2026, 11:38

Le piogge sono state solo «una goccia nel mare», afferma l'idrologa Manuela Brunner, dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF), in una nota diffusa oggi.

Nei fiumi alpini la situazione è leggermente migliore rispetto all'Altopiano, ma anche lì i livelli sono inferiori alla media a lungo termine.

Secondo l'esperta, le cause principali della persistente siccità sono i mesi di aprile e maggio estremamente secchi e un manto nevoso molto sottile nelle Alpi.

Normalmente in questo periodo dell'anno la Svizzera si trova nella fase di piena, con abbondanti precipitazioni e il disgelo che raggiunge il suo apice. Quest'anno la situazione è diversa.

Nella valle della Dischma, vicino a Davos (GR), la coltre nevosa è per esempio spessa la metà rispetto alla media pluriennale.

Secondo le previsioni della Confederazione, la siccità è destinata ad aggravarsi ulteriormente nella prossima settimana. I livelli delle acque dovrebbero tendere a scendere e la situazione di magra dei fiumi dovrebbe inasprirsi in particolare sull'Altopiano.

Anche il deficit di umidità del suolo è destinato ad accrescersi nel Giura e sull'Altopiano. A livello regionale si osservano già livelli delle acque sotterranee da leggermente a estremamente bassi.

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