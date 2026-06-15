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Rianimato dopo l'atterraggio Malore per bimbo dopo volo Swiss, rientro a Zurigo rinviato

SDA

15.6.2026 - 08:46

A causa del forte impatto emotivo dell'accaduto, l'equipaggio ha deciso di non operare il volo di ritorno verso Zurigo. (Foto srchivio)
A causa del forte impatto emotivo dell'accaduto, l'equipaggio ha deciso di non operare il volo di ritorno verso Zurigo. (Foto srchivio)
Keystone

Momenti di apprensione sabato all'aeroporto di Ibiza, dove un bambino ha dovuto essere rianimato poco dopo l'atterraggio di un volo della Swiss proveniente da Zurigo. Lo ha confermato oggi la stessa compagnia aerea all'agenzia Keystone-ATS.

Keystone-SDA

15.06.2026, 08:46

15.06.2026, 08:52

Dopo l'atterraggio del volo LX8252 la madre del bambino ha chiesto aiuto, ha dichiarato Swiss, confermando quanto riportato dal portale di 20Minuten. L'equipaggio, con il supporto di alcuni passeggeri, ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Quando sul posto sono giunti i soccorsi, il piccolo aveva già ripreso conoscenza.

Alla luce del forte coinvolgimento emotivo causato dall'episodio, l'equipaggio ha deciso di non effettuare il volo di ritorno previsto per Zurigo. La compagnia di bandiera ha spiegato che la decisione è stata presa per garantire la piena concentrazione necessaria allo svolgimento delle procedure rilevanti per la sicurezza.

Il collegamento è stato recuperato poi il giorno successivo. L'aereo è atterrato ieri pomeriggio a Kloten con a bordo 154 passeggeri.

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