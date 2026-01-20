  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sicilia Famiglia svizzera salvata dopo essere rimasta bloccata sull'Etna per una bufera di neve

SDA

20.1.2026 - 12:20

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
KEYSTONE

Una famiglia di turisti svizzeri bloccata da una bufera di neve sull'Etna, nei pressi dei Crateri Silvestri, mentre si stava recando in un albergo del rifugio Sapienza è stata tratta in salvo dai militari della stazione del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi (provincia di Catania).

Keystone-SDA

20.01.2026, 12:20

A dare l'allarme ieri, intorno alle 19.30, è stato il titolare della struttura ricettiva contattato dai propri clienti per segnalare che l'auto su cui viaggiavano era rimasta bloccata sulla strada a causa della neve.

Gli specialisti del soccorso alpino delle Fiamme gialle, a bordo di fuoristrada, hanno seguito il percorso in direzione del rifugio Sapienza, ma le condizioni meteo avverse, caratterizzate da neve intensa, forti raffiche di vento e visibilità estremamente ridotta, li hanno costretti ad abbandonare il mezzo di servizio e a proseguire l'intervento a piedi.

Nonostante cumuli di neve alti in alcuni casi anche 1,5 metri, i soccorritori della Guardia di finanza sono riusciti a localizzare e a raggiungere la famiglia, ormai in preda al panico, composta da tre persone, tra cui una bambina di 4 anni.

I tre, che presentavano segni iniziali di ipotermia ma nessuna urgenza sanitaria, sono stati protetti con capi di abbigliamento e condotti in albergo. L'intervento, che si è concluso intorno alle 23, è stato condotto in costante contatto con la Prefettura di Catania e con il Centro coordinamento soccorsi (Ccs).

I più letti

Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
Kate accoglie le campionesse del mondo, William si sporca le mani in fattoria
Odermatt risponde a McGrath: «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom»
85enne multata per aver portato il cane sul bus, oggi si difende da sola in tribunale

Altre notizie

In vista dell'arrivo di Trump. Una squadriglia di elicotteri svizzeri si è addestrata a Zurigo con il Marine One

In vista dell'arrivo di TrumpUna squadriglia di elicotteri svizzeri si è addestrata a Zurigo con il Marine One

Anche in Svizzera. Forte tempesta solare si abbatte sulla Terra innescando spettacolari aurore boreali

Anche in SvizzeraForte tempesta solare si abbatte sulla Terra innescando spettacolari aurore boreali

Pubblica amministrazione, PA. Un Comune su due in Svizzera è presente sulle reti sociali. Ecco quelle che vanno per la maggiore

Pubblica amministrazione, PAUn Comune su due in Svizzera è presente sulle reti sociali. Ecco quelle che vanno per la maggiore