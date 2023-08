Solo qualche giorno fa un'altra perturbazione forte ha colpito il sud del Giappone. Keystone

Non dà tregua da inizio agosto la stagione dei tifoni in Giappone. Tra la regione di Tokai e quella del Kinki nell'arcipelago centro-occidentale è infatti previsto martedì l'arrivo di Lan, una forte perturbazione con venti che raggiungeranno i 140 km/h.

Le Isole Izu e la coste adiacenti avranno mari agitati già da domani, con onde alte fino a 8 metri, riferisce l'Agenzia meteorologica nazionale (Jma), e temporali sono previsti lungo la costa del Pacifico per i prossimi due giorni.

A questo riguardo le autorità esortano le persone a rimanere in allerta per il pericolo di frane, inondazioni causate da fiumi in piena, e raffiche di vento. L'operatore ferroviario Central Japan Railway ha confermato che cancellerà i servizi dei treni ad alta velocità shinkansen tra Nagoya e Osaka per tutta la giornata di martedì, mentre i servizi tra Tokyo e Nagoya saranno significativamente ridotti.

L'arrivo del tifone giunge nel mezzo dell'Obon, o la festa delle lanterne: una delle più importanti ricorrenze dell'anno nel Paese del Sol Levante e un'occasione di raduno con la famiglia, quando milioni di giapponesi di norma fanno ritorno alla loro città natale per commemorare e ricordare i loro defunti. Le sue origini sono legate all'usanza buddista di venerare gli spiriti dei propri antenati.

SDA