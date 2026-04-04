Inondazioni a Kandahar, in Afghanistan. (foto dell'1 aprile 2026) Keystone

Piogge torrenziali, tempeste e inondazioni hanno causato la morte di 121 persone in due settimane in Afghanistan e Pakistan, secondo quanto riportato oggi dalle agenzie di gestione delle emergenze dei due Paesi.

Keystone-SDA SDA

«Dal 26 marzo, 77 persone sono morte e 137 sono rimaste ferite in tutto il Paese a causa di piogge e inondazioni», ha dichiarato all'Afp Mohammad Yousuf Hammad, portavoce dell'Autorità nazionale afghana per la gestione dei disastri (Andma).

Nelle ultime 48 ore, «26 persone sono morte a causa di piogge, inondazioni, frane o fulmini» in diverse province del Paese centroasiatico, ha poi aggiunto.

Un bambino di quattro anni che giocava all'aperto è tra le ultime vittime in Afghanistan. È stato travolto oggi da un'improvvisa alluvione nella provincia di Ghazni, nel sud-est del Paese, secondo quanto riferito dalla polizia provinciale.

Le piogge hanno anche causato la chiusura di numerose strade in Afghanistan, tra cui quella che collega Kabul alla città orientale di Jalalabad. L'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri ha esortato gli afghani a «tenersi lontani da fiumi e torrenti e a monitorare attentamente le previsioni meteorologiche».

Più di 60 persone sono morte in Afghanistan a gennaio a causa delle forti nevicate e piogge. Questo Paese dell'Asia centrale, già impoverito e segnato da decenni di guerra, è uno dei più vulnerabili al cambiamento climatico al mondo.

In Pakistan invece il maltempo ha causato dal 20 marzo scorso 44 vittime, secondo le autorità. Almeno 32 persone sono morte nella provincia settentrionale di Khyber Pakhtunkhwa dal 25 marzo, ha precisato l'agenzia provinciale per la gestione delle emergenze. Nella provincia sud-occidentale del Balochistan, il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 12 dal 20 marzo.