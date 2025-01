La tempesta di neve Blair ha colpito in particolare il Kansas, che ha dichiarato lo stato di emergenza, con altri sei Stati negli Stati Uniti. Keystone

Le autorità statunitensi hanno dichiarato lo stato di emergenza in sette Stati del Paese a causa della tempesta di neve Blair.

Keystone-SDA SDA

Il maltempo ha già provocato forti disagi alla circolazione nel Midwest e lungo la costa orientale, oltre alla cancellazione di centinaia di voli, ritardi per migliaia di altri e la chiusura di scuole e uffici governativi: lo riporta la Bbc.

Nella notte, inoltre, i servizi di emergenza del Wyoming hanno annunciato che uno sciatore è morto travolto da una valanga provocata da un gruppo di quattro sciatori che stavano risalendo un pendio.

Ecco gli Stati che hanno dichiarato l'emergenza

Finora, gli Stati che hanno dichiarato l'emergenza sono il Kansas – il più colpito – il Missouri, il Kentucky, la Virginia, la West Virginia, l'Arkansas e parte del New Jersey.

Secondo Matthew Cappucci, meteorologo della app MyRadar, Kansas City è stata colpita dalla nevicata più abbondante degli ultimi 32 anni, con 30-40 cm di neve caduti finora.

Secondo le previsioni, inoltre, le temperature sono destinate a scendere nei prossimi giorni, in alcuni casi fino a -10 e -15 gradi centigradi per un periodo prolungato. Nello Stato del Kansas è in vigore un avviso speciale, che invita gli abitanti a non lasciare le proprie case.

Mentre la tempesta si sposta verso est, città come Washington DC e Filadelfia si preparano al peggio. Il sindaco di Filadelfia ha annunciato che oggi le scuole pubbliche e gli uffici governativi rimarranno chiusi a causa dell'imminente tempesta. Secondo il canale BBC Weather, la città – nello Stato della Pennsylvania – si aspetta fino a 18 cm di neve e temperature fino a -6 gradi.