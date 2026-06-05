Mamma e figlia avvelenate dalla ricina: la pianta tossica cresceva vicino a casa loro

  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Novità nell'inchiesta Mamma e figlia avvelenate dalla ricina in Molise: la pianta tossica cresceva vicino a casa loro

ai-scrape

5.6.2026 - 10:31

Una pianta di ricina
Una pianta di ricina
archivio IMAGO/blickwinkel

Le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita prendono una nuova direzione dopo il ritrovamento di una pianta di ricino nelle campagne molisane. La scoperta cambia le ipotesi sulla provenienza del veleno.

Sara Matasci

05.06.2026, 10:31

05.06.2026, 11:18

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In Italia il caso della morte di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita registra un importante sviluppo investigativo.
  • È infatti stata individuata una pianta di ricino, proprio la sostanza che ha ucciso per avvelenamento le due donne, nelle campagne circostanti l'abitazione della famiglia a Pietracatella, nel Molise.
  • Fino a questo momento gli investigatori avevano ipotizzato che la ricina fosse stata procurata attraverso canali illeciti su internet.
  • La ricina potrebbe dunque essere entrata nella filiera alimentare in modo accidentale durante la raccolta o la macinazione dei cereali?
  • La famiglia Di Vita è proprietaria di un mulino e quindi semi o parti della pianta potrebbero essersi mescolati al grano.
Mostra di più

In Italia il caso della morte di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita registra un importante sviluppo investigativo.

È infatti stata individuata una pianta di ricino, proprio la sostanza che ha ucciso per avvelenamento le due donne, nelle campagne circostanti l'abitazione della famiglia a Pietracatella, nel Molise.

A fare la scoperta sono stati i giornalisti del programma di Canale 5 «Dentro la Notizia», che hanno documentato la presenza ai margini di un campo di granturco, a circa 15 km dalla casa.

La scoperta, come riporta «Leggo», assume un rilievo particolare nel contesto delle indagini, dato che fino a questo momento gli investigatori avevano ipotizzato che la ricina fosse stata procurata attraverso canali illeciti su internet.

La presenza della pianta sul territorio dimostra invece che la materia prima per ottenere il veleno è disponibile anche localmente.

Fonte preferita

Ora puoi impostare blue News come tua fonte di notizie preferita su Google.

Clicca sul pulsante, seleziona la casella accanto a blue News – fatto!

Imposta qui →

La ricina nel campo per una tradizione contadina

Il proprietario del terreno ha fornito una spiegazione per la presenza della pianta. L'agricoltore ha dichiarato di aver posto a dimora il ricino diversi anni or sono seguendo un'usanza locale.

La pratica rientrava nella tradizione contadina della zona come rimedio naturale contro le talpe, animali chiaramente dannosi per orti e coltivazioni.

L'uomo ha raccontato che il ricino gli fu consegnato da un familiare. Da allora la pianta ha continuato a svilupparsi in modo spontaneo senza richiedere cure particolari.

Anche altri abitanti della zona hanno confermato questa consuetudine. In passato il ricino veniva coltivato frequentemente ai bordi degli orti per tenere lontani gli animali che scavano nel terreno.

Questa informazione introduce un elemento inedito nell'inchiesta, ossia la possibilità che qualcuno abbia avuto accesso diretto alla pianta, cosa che apre scenari investigativi diversi rispetto alle ipotesi formulate nelle prime fasi.

L'ipotesi della contaminazione accidentale

Nel corso del servizio televisivo è stata inoltre avanzata un'ulteriore teoria sull'origine della morte delle due donne. 

Secondo i giornalisti, la ricina potrebbe anche essere entrata nella filiera alimentare in modo accidentale: una contaminazione potrebbe essersi verificata durante la raccolta o la macinazione dei cereali.

Ricordiamo infatti che, e non è un dettaglio di poco conto, la famiglia Di Vita è proprietaria di un mulino e quindi semi o parti della pianta potrebbero essersi mescolati al grano.

Il materiale sarebbe poi potuto finire nella farina e di conseguenza negli alimenti consumati dalle vittime.

Ma ci sono delle criticità

Questa ipotesi presenta tuttavia diverse criticità. Se la contaminazione fosse avvenuta in modo casuale ci si aspetterebbe un numero maggiore di persone coinvolte, mentre al momento i casi accertati riguardano esclusivamente Antonella e Sara.

Gli investigatori continuano comunque a lavorare su tutte le piste. L'obiettivo è quello di ricostruire come la ricina sia arrivata nell'organismo delle due donne.

Resta da chiarire se dietro la loro morte ci sia stata un'azione deliberata oppure un evento accidentale ancora tutto da comprendere.

I più letti

Mamma e figlia avvelenate dalla ricina: la pianta tossica cresceva vicino a casa loro
Lo scontro tra Milo Infante e Roberta Bruzzone arriva al Comitato etico della Rai
Crans-Montana: i Moretti ascoltati dai magistrati. L'avvocato d'una famiglia: «Siam di fronte all'Everest della collusione»
Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
L'Everest è sommerso dai rifiuti: ecco le immagini shock dal tetto del mondo

Avvelenamento da ricina

Delitto di Pietracatella. Mamma e figlia avvelenate dalla ricina, dai loro cellulari la ricerca su come procurarsi il veleno

Delitto di PietracatellaMamma e figlia avvelenate dalla ricina, dai loro cellulari la ricerca su come procurarsi il veleno

Padre negativo al test. Confermato l'avvelenamento da ricina per mamma e figlia di Campobasso, l'indagine prosegue

Padre negativo al testConfermato l'avvelenamento da ricina per mamma e figlia di Campobasso, l'indagine prosegue

Campobasso, nel Molise. Madre e figlia muoiono dopo la cena di Natale, trovate tracce di ricina. Son state avvelenate?

Campobasso, nel MoliseMadre e figlia muoiono dopo la cena di Natale, trovate tracce di ricina. Son state avvelenate?

Altre notizie

Friburgo. I procedimenti penali per il femminicidio di Epagny sono stati archiviati. Ecco perché

FriburgoI procedimenti penali per il femminicidio di Epagny sono stati archiviati. Ecco perché

Francia. Venduti oltre 1'000 occhiali come quelli indossati da Macron durante il WEF di Davos

FranciaVenduti oltre 1'000 occhiali come quelli indossati da Macron durante il WEF di Davos

Clima. Onu: 2015-2025 anni più caldi mai registrati, urge transizione

ClimaOnu: 2015-2025 anni più caldi mai registrati, urge transizione