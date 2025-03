Shay, che su TikTok si fa chiamare @shay27xo, affronta in un video il tema delle regole sui regali per le feste di compleanno dei bambini. TikTok/shay27xo

Una mamma su TikTok ha espresso il suo stupore dopo essere stata informata delle rigide regole sui regali per la festa di compleanno di un bambino. Tra queste c'erano il non poter regalare giocattoli colorati o rumorosi.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Niente plastica, né giocattoli rumorosi o colorati: una madre è diventata virale per il suo sfogo su TikTok sul lungo elenco di regole per i regali della festa di compleanno di un bambino.

La comunità del social network è divisa: mentre alcuni hanno lodato la sostenibilità dell'idea, altri hanno trovato le linee guida eccessive e hanno sospettato che la mamma fosse più interessata a ricevere soldi o buoni.

La richiesta di regali di colore chiaro è particolarmente sconvolgente. Qualcuno pensa infatti che i bambini abbiano bisogno di colori nella loro vita. Mostra di più

Scegliere i regali per un compleanno non è così facile. A seconda di quanto si conosce la persona, può essere più o meno impegnativo. In genere è un po' meno difficile con i bambini, che non sono troppo esigenti. O almeno così dovrebbe essere...

Ma non sempre, soprattutto se i genitori hanno voce in capitolo. È quello che è successo a Shay, che su TikTok si fa chiamare @shay27xo. La donna ha condiviso un video per i suoi follower e voleva sapere se anche a loro era capitata la stessa cosa.

Alla mamma è stata inviata un'intera lista di regole per il tipo di regalo da fare dopo che l'amica di sua figlia ha detto sì a una festa di compleanno per bambini. Il video è stato cliccato quasi tre milioni di volte. Molti utenti del social sono certi: «Le richieste su quali regali ricevere è folle».

Anche la stessa Shay dice: «Non so voi, ma le feste di compleanno stanno davvero sfuggendo di mano». La lista stabilisce che i regali non devono essere colorati o rumorosi, e non devono essere di plastica o impacchettati nella plastica.

Se è così difficile scegliere un regalo, uno può pensare che basti semplicemente scrivere un biglietto a mano. E invece no: «Non comprate un biglietto, perché questo crea rifiuti», ripete Shay con un'espressione perplessa.

«I bambini hanno bisogno di colori nella loro vita»

Nei commenti c'è stata una vivace discussione su cosa Shay avrebbe potuto regalare. I suggerimenti includevano un gatto, un set di lievito madre o un pezzo di legno dal negozio di bricolage.

La maggior parte degli utenti ha indicato alla mamma i giocattoli Montessori: si tratta di giocattoli in legno progettati per incoraggiare la capacità dei bambini di risolvere i problemi.

Mentre un follower si è chiesto se la mamma fosse Kourtney Kardashian, altri hanno concordato con lei. «Abbiamo le stesse regole per i regali. Abbiamo detto che preferiamo non ricevere un regalo piuttosto che ricevere un giocattolo rumoroso, colorato e odioso che non useremo e doneremo», ha commentato qualcuno.

Altri sono convinti che la mamma volesse semplicemente ricevere denaro o buoni sconto. Soprattutto, però, un utente si è soffermato sulla questione del non essere colorati: «I bambini hanno bisogno di colore nella loro vita. Capisco la questione del non spreco (più o meno), ma cosa c'è di sbagliato nei colori?».