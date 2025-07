Uomo viene risucchiato dalla macchina per la risonanza magnetica e riporta gravi ferite

Una macchina MRI (immagine simbolica). Keystone

Un uomo di 61 anni a Westbury, New York, è stato gravemente ferito da una macchina MRI a causa della sua collana metallica, che è stata attratta dal potente campo magnetico del dispositivo.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te L'incidente si è verificato durante una scansione MRI presso il Nassau Open MRI a Westbury, quando il campo magnetico ha attirato la collana dell'uomo, facendolo avvicinare pericolosamente al macchinario.

L'uomo, in condizioni critiche dopo l'incidente, è stato ricoverato in ospedale, ma le autorità non hanno fornito dettagli sul suo stato di salute né rivelato la sua identità.

Le macchine MRI sono dotate di forti campi magnetici in grado di esercitare forze su materiali magnetizzabili, come il ferro e l'acciaio, un fenomeno che può causare gravi incidenti. Mostra di più

Un uomo di Westbury, New York, ha subito un grave incidente con un macchinario per la risonanza magnetica, dovuto al fatto che indossava una collana con catena. L'incidente è avvenuto presso il Nassau Open MRI, come riportato dal Dipartimento di Polizia della Contea di Nassau.

Stando all''«AFP», l'uomo di 61 anni è entrato nella sala MRI durante una scansione in corso, e il potente campo magnetico della macchina ha attirato la sua collana metallica, trascinandolo verso il dispositivo.

Ciò ha causato un'emergenza medica, lasciandolo in condizioni critiche all'ospedale. Le autorità non hanno rivelato la sua identità e, fino a venerdì, non ci sono stati aggiornamenti sul suo stato di salute.

forte campo magnetico

Il National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering ha spiegato che le macchine MRI utilizzano un potente campo magnetico capace di esercitare forze significative su materiali come il ferro, alcuni tipi di acciaio e altri materiali magnetizzabili.

Queste forze sono così forti che possono spingere una sedia a rotelle attraverso una stanza.

I tentativi di ottenere un commento dal Nassau Open MRI sono stati vani, poiché un rappresentante ha rifiutato di parlare sull'argomento.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.