Manca la birra in frigo, uomo uccide una svizzera a Maiorca

Una donna svizzera di 74 anni viene picchiata a morte a Maiorca nell'autunno del 2024, presumibilmente dal genero. Nuove informazioni pesano sulle autorità spagnole.

Un anno dopo la morte violenta di una pensionata svizzera a Maiorca, sono emerse nuove e gravi accuse: il crimine sarebbe potuto essere evitato. È quanto sostiene l'organizzazione sindacale spagnola CGT al quotidiano Tagblatt,che parla apertamente di un fallimento da parte delle autorità con un esito tragico.

Il 25 settembre 2024, la 74enne è stata trovata gravemente ferita nel garage della sua casa a Colònia de Sant Jordi. Un vicino aveva sentito delle grida di aiuto e aveva allertato la polizia. Quando i servizi di emergenza sono arrivati, la svizzera era ancora viva, ma è morta sul posto per le gravi ferite alla testa.

Come riportava il quotidiano Diario de Mallorca, il presunto colpevole - il genero - l'avrebbe colpita con un'ascia.

Secondo le indagini, l'aggressione è degenerata dopo una discussione, scoppiata presumibilmente perché l'autore non aveva trovato birra nel frigorifero.

L'uomo, un portoghese che all'epoca aveva 47 anni, era conosciuto dalle autorità per casi di violenza domestica. Era infatti stato arrestato due volte nel 2023, ma ha continuato a vivere nella casa con la sua compagna, ossia la figlia della vittima.

Il dipartimento responsabile avrebbe fallito

Le accuse che sono state rese pubbliche sono gravi: secondo la CGT, l'assistente sociale responsabile del caso ha lasciato il suo posto pochi mesi prima del reato. Il successore si sarebbe occupato a malapena della famiglia in pericolo a causa della mancanza di personale.

Non sono state introdotte né consulenze psicologiche né misure di protezione. Il sindacato parla di fallimento sistemico e si spinge anche oltre: secondo la CGT, il dipartimento responsabile del Consiglio dell'isola ha cercato attivamente di nascondere le mancanze all'opinione pubblica.

A quanto pare, la tragedia non è un caso isolato. Secondo i media locali, a Maiorca ci sono attualmente circa 300 vittime di violenza di genere a cui non è stato assegnato un consulente.

Il caso di Erika R. è un'illustrazione drastica di ciò che può accadere quando i segnali di allarme vengono ignorati e le vittime vengono lasciate sole.