Primo piano di un ragno domestico (immagine simbolica). Imago

Molte persone conoscono la leggenda metropolitana secondo cui ingoiamo ragni nel sonno senza accorgercene. Ora questa diceria è stata persino un argomento all'edizione tedesca di «Chi vuol essere milionario?». Ma c'è davvero qualcosa di vero dietro?

Teleschau Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Il mito secondo cui le persone in una vita ingoiano «migliaia di ragni» nel sonno è stato discusso all'edizione tedesca di «Chi vuol essere milionario?».

Mito o verità? I ragni evitano la bocca umana perché la respirazione, il russare e i movimenti tendono a dissuaderli piuttosto che ad attirarli.

Anche se occasionalmente sono stati scoperti ragni nelle orecchie umane, non ci sono casi documentati di ragni inghiottiti durante il sonno. Mostra di più

Il concorrente di «Chi vuol essere milionario?» Florian Lorenz ha vinto 64'000 euro nell'ultima edizione del quiz show di «RTL». Tuttavia, questo non lo aiuterà molto quando si tratta di una paura personale: l'uomo dice di soffrire di aracnofobia.

Con questa avversione, che descrive la paura dei ragni, il concorrente non è probabilmente un caso isolato. Molte persone hanno paura delle piccole (o più grandi) creature a otto zampe.

Lorenz ha spiegato al presentatore che la sua compagna deve regolarmente rimuovere i ragni trovati in casa per lui. E non solo: «Non li voglio nemmeno in giardino. Tornano in casa dove è bello e caldo», ha detto il concorrente. «Voglio essere presente, voglio vedere dove finiscono».

Infine, ha parlato di un famoso mito che non dovrebbe rendere la sua vita con la paura dei ragni più facile: «Ho visto su "Galileo" che migliaia di ragni strisciano nella tua bocca quando dormi».

Il presentatore allora ha voluto verificarlo direttamente chiedendo al pubblico di alzarsi in piedi se avesse già sperimentato qualcosa di simile. Nessuno ha risposto, ma Lorenz ha sottolineato: «È perché di notte dormite e non ve ne accorgete!».

Leggenda metropolitana o vera storia dell'orrore?

Ma il mito ha una base di verità? Non secondo la fonte citata da Lorenz nel programma «ProSieben». In un articolo del giugno 2024, la rivista scientifica «Galileo» ha sottolineato che lo scenario è una «leggenda metropolitana». E ne spiega direttamente il motivo.

Secondo il servizio televisivo, gli esseri umani non sono interessanti agli occhi dei ragni: «Probabilmente ci vedono come parte del paesaggio».

Se durante il sonno ci sdraiamo con la bocca aperta, inspiriamo ed espiriamo o addirittura russiamo, questo tenderebbe a scoraggiare gli animali. Se un esemplare ci entrasse in bocca, molto probabilmente fuggirebbe immediatamente, perché sarebbero in pericolo di vita. Ma...

I ragni non entrano in bocca, ma raramente nelle orecchie

Gli stessi esseri umani probabilmente non si accorgerebbero di qualcosa che striscia sul loro viso, se stanno dormendo profondamente. Se un animale ci entrasse in bocca o addirittura in gola, reagiremmo con un colpo di tosse.

Anche la scienza dà il via libera a questa teoria. Secondo la rivista «ProSieben knowledge», un team del Burke Museum of Natural History and Culture ha esaminato la questione e assicura che «non esiste un solo caso documentato nella letteratura scientifica o medica in cui una persona abbia mangiato un ragno nel sonno».

Tuttavia, c'è una piccola fregatura, che difficilmente rassicurerà le persone affette da aracnofobia. Perché, come spiega «Galileo», ci sono invece stati casi - anche se molto rari - in cui i ragni si sono infilati nell'orecchio di qualcuno...