Mentre ripuliva il proprio giardino, una famiglia di New Orleans ha scoperto una lapide romana di 1'900 anni fa, appartenente a un marinaio dell'Impero, scomparsa da decenni da un museo italiano bombardato durante la Seconda guerra mondiale.

Hai fretta? blue News riassume per te Una famiglia di New Orleans ha trovato nel giardino una misteriosa tavoletta di marmo con iscrizioni latine, poi identificata come una lapide romana.

L'antropologa Daniella Santoro e l'archeologa Susann Lusnia hanno scoperto che apparteneva a Sesto Congenio Vero, marinaio della flotta imperiale morto 1'900 anni fa.

La tavoletta proveniva da un antico cimitero militare di Civitavecchia ed era scomparsa dal museo locale distrutto durante la Seconda guerra mondiale.

L'FBI e le autorità italiane lavorano al rimpatrio dell'opera, che era finita a New Orleans come decorazione da giardino, tramandata da una famiglia con radici italo-americane. Mostra di più

Una famiglia di New Orleans, mentre ripuliva il proprio giardino invaso dalla vegetazione, ha fatto una scoperta straordinaria: sotto le erbacce si celava una misteriosa tavoletta di marmo con caratteri latini, tra cui la frase «spiriti dei defunti». Lo ha riferito, fra gli altri, «AP».

«Il fatto che fosse in latino ci ha davvero colpiti», ha detto Daniella Santoro, un'antropologa della Tulane University ai microfoni di «Associated Press». «Voglio dire, vedi qualcosa del genere e pensi, "Ok, questo non è un oggetto comune!"».

Intrigata e leggermente allarmata, la donna ha contattato la sua collega archeologa classica Susann Lusnia, che ha rapidamente riconosciuto la lastra come la lapide di un marinaio romano di nome Sesto Congenio Vero, risalente a 1'900 anni fa.

«Quando ho visto per la prima volta l'immagine che Daniella mi ha inviato, mi ha fatto venire i brividi. Ero sbalordita», ha detto l'esperta.

Ulteriori indagini hanno rivelato che la tavoletta era scomparsa da un museo italiano.

Questa foto fornita dall'archeologa classica della Tulane University Susann Lusnia nell'ottobre 2025 mostra un'iscrizione latina sulla lapide di un marinaio romano di nome Sextus Congenius Verus, risalente a 1.900 anni fa, scoperta in un cortile di New Orleans. (Susann Lusnia via AP) AP

In un museo prima della Seconda guerra mondiale

Sesto Congenio Vero era morto a 42 anni, per cause sconosciute, dopo aver servito per oltre due decenni nella marina imperiale su una nave intitolata al dio greco-romano della medicina, Asclepio.

La lapide definisce il marinaio «ben meritevole» ed è stata commissionata da due persone descritte come i suoi «eredi», probabilmente compagni di nave poiché i militari romani non potevano sposarsi all'epoca, ha spiegato Lusnia.

La tavoletta era stata in un antico cimitero di circa 20 tombe di personale militare, scoperto negli anni 1860 a Civitavecchia, una località costiera nel nord-ovest dell'Italia a circa 48 chilometri da Roma. Il suo testo era stato registrato nel 1910 e incluso in un catalogo di iscrizioni latine, che notava che la posizione della tavoletta era sconosciuta.

La tavoletta era stata successivamente documentata al Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia prima della Seconda guerra mondiale. Tuttavia, il museo era stato «praticamente distrutto» durante i bombardamenti alleati e ci sono voluti diversi decenni per ricostruirlo, ha detto l'esperta.

Il personale del museo ha confermato a Lusnia che la tavoletta era scomparsa da decenni. Le sue misure registrate - 0,09 metri quadrati e 2,5 centimetri di spessore - corrispondevano alle dimensioni della tavoletta trovata nel giardino dei Santoro.

L'FBI è in contatto con le autorità italiane per rimpatriare la tavoletta. Un portavoce dell'agenzia ha dichiarato di non poter rispondere alle richieste di commento durante l'attuale shutdown del governo.

Come è arrivata dall'altra parte dell'oceano?

Un ultimo colpo di scena nella storia suggerisce come la tavoletta sia arrivata a New Orleans.

Mentre i resoconti mediatici della scoperta iniziavano a circolare questa settimana, Erin Scott O'Brien ha detto che il suo ex marito l'ha chiamata e le ha detto di guardare le notizie.

Ha immediatamente riconosciuto il pezzo di marmo, che aveva sempre considerato un «pezzo d'arte fantastico». Lo avevano usato come decorazione da giardino e poi dimenticato prima di vendere la casa a Santoro nel 2018.

«Nessuno di noi sapeva cosa fosse,» ha detto O'Brien. «Stavamo guardando il video, semplicemente scioccati».

O'Brien ha detto di aver ricevuto la tavoletta dai suoi nonni: una donna italiana e un nativo di New Orleans che era stato di stanza nel paese durante la Seconda guerra mondiale.

Forse nessuno sarebbe più entusiasta della riscoperta della tavoletta di Sesto stesso. Le lapidi erano importanti nella cultura romana per mantenere le eredità, anche dei cittadini comuni, ha detto Lusnia.

«Ora si parla molto di Sesto Congenio Vero», ha detto Lusnia. «Se c'è un aldilà e lui ne fa parte e lo sa, è molto felice perché questo è ciò che un romano desidera, essere ricordato per sempre».