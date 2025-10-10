La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado si è aggiudicata il Nobel per la Pace 2025. (immagine d'archivio) Keystone

Il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'attivista venezuelana Maria Corina Machado. Lo ha annunciato l'Istituto Nobel norvegese durante la cerimonia a Oslo, in Norvegia.

Keystone-SDA SDA

Il premio va a una «coraggiosa e impegnata paladina della pace», «una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente». Ha dichiarato il comitato del Nobel leggendo la motivazione dell'assegnazione del premio a Machado.

Machado «riceverà il premio Nobel per la pace per il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia», ha affermato il comitato nel suo annuncio.

«Sono sotto shock!», ha dichiarato Machado dopo l'annuncio del Premio Nobel per la pace, come rivela un video del team stampa. Secondo il segretario del Comitato, ripreso dal Guardian, Machado ha affermato: «Questo è un premio per un intero movimento».

Ha lottato contro la violenza dittatura di Maduro

La 58enne Machado è la leader dell'opposizione in Venezuela, diventata famosa in tutto il mondo durante le primarie nell'ottobre 2023, quando ha ottenuto il 90% dei voti con oltre 3 milioni di voti, per sfidare la violenta dittatura di Nicolas Maduro al potere dal 2013.

Ma la lotta democratica al regime della «libertadora», soprannome in omaggio al «libertador» Simon Bolivar, è stata bloccata dai tribunali venezuelani prima del voto e l'opposizione si è compattata intorno a Edmundo Gonzalez Urrutia. Da allora Machado vive in clandestinità.

Nata a Caracas, capitale del Venezuela, nel 1967, Machado si è formata come ingegnere industriale prima di entrare in politica. Nel 2002 ha fondato Súmate, un gruppo di volontariato che promuove i diritti politici e monitora le elezioni.

Freedom House, un gruppo di monitoraggio, afferma che le istituzioni democratiche del Venezuela si sono deteriorate dal 1999, «ma le condizioni sono peggiorate notevolmente negli ultimi anni» a causa della dura repressione da parte del governo del presidente Nicolás Maduro.