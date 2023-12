Marine Le Pen rinviata a giudizio Keystone

Due giudici istruttori finanziari hanno ordinato oggi il rinvio a giudizio di Marine Le Pen, del suo partito e di altre 26 persone nell'ambito di un'inchiesta sullo storno di fondi pubblici europei tra il 2004 e il 2016. Lo si è appreso dalla procura di Parigi.

Il processo per storno di fondi pubblici è in programma per l'autunno 2024 davanti al tribunale di Parigi. «Purtroppo questa decisione non è una sorpresa», ha reagito l'avvocato della Le Pen, Rodolphe Bosselut, in un comunicato.

Intanto, il Rassemblement National (Rn) ha dichiarato che Marine Le Pen non ha ''commesso alcuna infrazione, alcuna irregolarità'', dopo il rinvio a giudizio dell'ex segretaria del partito e di altre 26 persone sospettate di aver partecipato ad un sistema di appropriazione indebita di fondi pubblici europei tra il 2004 e il 2016.

«Contestiamo formalmente le accuse mosse contro i nostri deputati europei e contro i nostri assistenti parlamentari», ha reagito in una nota il partito francese di estrema destra, aggiungendo che il processo sarà «finalmente l'occasione di difendersi», facendo «valere i propri argomenti di buon senso».

