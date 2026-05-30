Mega villa di Mark Zuckerberg Le foto sono state scattate prima che la villa fosse completata. Qui si può vedere l'area della piscina. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Il progetto prevede una piscina riflettente in marmo bianco e nero. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Il vialetto di fronte all'ingresso. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Una panchina imbottita è pronta mentre l'autista guida l'auto. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design La piscina si affaccia sul mare. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Il sontuoso design del foyer ricorda Versailles e l'Art Déco. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Il soggiorno. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design L'acquario separa il soggiorno dalla sala da pranzo. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design La sala da pranzo è dotata di una vetrina illuminata. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design La cucina a vista. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design La cucina con un'isola di marmo a forma di L con dettagli scanalati. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Una galleria al secondo piano di una biblioteca. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design La camera da letto principale. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design La suite padronale si estende per metà del secondo piano. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Il bagno padronale. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Naturalmente la villa dispone anche di un home cinema. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Mega villa di Mark Zuckerberg Le foto sono state scattate prima che la villa fosse completata. Qui si può vedere l'area della piscina. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Il progetto prevede una piscina riflettente in marmo bianco e nero. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Il vialetto di fronte all'ingresso. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Una panchina imbottita è pronta mentre l'autista guida l'auto. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design La piscina si affaccia sul mare. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Il sontuoso design del foyer ricorda Versailles e l'Art Déco. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Il soggiorno. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design L'acquario separa il soggiorno dalla sala da pranzo. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design La sala da pranzo è dotata di una vetrina illuminata. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design La cucina a vista. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design La cucina con un'isola di marmo a forma di L con dettagli scanalati. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Una galleria al secondo piano di una biblioteca. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design La camera da letto principale. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design La suite padronale si estende per metà del secondo piano. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Il bagno padronale. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design Naturalmente la villa dispone anche di un home cinema. Immagine: Screenshot Rendering von Ferris Rafauli Design

Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, ha acquistato una nuova casa per 170 milioni di dollari. Ecco come si presenta la mega villa e cosa offre al suo nuovo proprietario.

Lea Oetiker, Teleschau Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Mark Zuckerberg ha acquistato una villa sull'esclusiva isola «Billionaire Bunker» di Indian Creek, vicino a Miami, per 170 milioni di dollari.

La proprietà di lusso offre numerosi servizi di alto livello come una spa, una jazz lounge, una biblioteca e un accesso diretto all'acqua.

È stata progettata da Ferris Rafauli.

L'isola è considerata un luogo di residenza per celebrità estremamente ricche e attira sempre più miliardari grazie ai suoi vantaggi fiscali e all'alto livello di privacy. Mostra di più

Indian Creek, al largo di Miami Beach, è considerata l'isola (o il bunker) dei miliardari» e ora ha dei nuovi importanti residenti: Mark Zuckerberg e la sua famiglia.

Il fondatore di Meta ha infatti acquistato una villa per 170 milioni di dollari.

Secondo il «Robb Report», la mega abitazione è «la più grande mai costruita sull'esclusiva isola di Miami» e dispone di nove camere da letto e undici bagni. La proprietà offre anche circa 61 metri di accesso all'acqua.

L'intera proprietà si estende per oltre 8'000 metri quadrati.

Quando la casa è stata messa in vendita per la prima volta, a novembre, era ancora in costruzione. Secondo l'agente immobiliare Dina Hertzberg, l'interesse è stato comunque alto: diversi potenziali acquirenti si sono messi in contatto e la proprietà è stata venduta dopo circa 40 giorni, molto più velocemente del previsto.

Foto aerea della villa di Mark Zuckerberg in costruzione su Indian Creek Getty Images

La proprietà è stata progettata dal designer di fama internazionale Ferris Rafauli, noto per le sue residenze di lusso personalizzate e per aver progettato anche la villa del rapper Drake a Toronto. Ma ha anche progettato jet, ristoranti, saloni e altro ancora.

Jazz lounge, biblioteca a due piani, parete di sale himalayano

La residenza ha accesso diretto alla Baia di Biscayne. Oltre ai classici salotti e alle sale riunioni, offre una jazz lounge privata, una biblioteca a due piani con un passaggio segreto e un acquario di oltre 6'800 litri che separa la cucina dalla zona pranzo.

È presente anche un'area benessere con sauna, una parete di sale himalayano e un bagno turco, oltre a un salone privato per farsi capelli e trucco.

La suite padronale si estende per metà del piano superiore e offre un'ampia vista sull'acqua con la massima privacy.

Il lusso continua anche all'esterno: la piscina, lunga 18 metri e caratterizzata da un motivo a quadri bianchi e neri, è completata da una cabana, da diversi elementi di fuoco e da un pontile lungo 41 metri che si affaccia sulla baia.

L'isola ha la sua amministrazione

L'isola artificiale, che ha una superficie di soli 300 ettari, è una delle aree residenziali più esclusive del mondo.

Tra i pochi residenti ci sono persone che guadagnano molto e celebrità come l'ex stella del football Tom Brady, il DJ David Guetta, Ivanka Trump e Jared Kushner, nonché il fondatore di Amazon Jeff Bezos, che possiede tre proprietà. E ora, dunque, c'è anche il boss di Meta Mark Zuckerberg

L'isola in Florida ha una propria amministrazione e un proprio corpo di polizia, che pattuglia 24 ore su 24 sia a terra che in mare.

Anche molti personaggi famosi, come Tom Brady, possiedono una casa sull'isola. Getty Images

Ancora più allettanti del sole, dell'acqua e della vicinanza al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tuttavia, sono gli incentivi fiscali per gli «ultra ricchi», soprattutto dalla California.

È infatti prevista una «Billionaire Tax», ossia un'imposta patrimoniale una tantum del 5% per i patrimoni superiori al miliardo di dollari.

Il potente investitore Peter Thiel ha quindi trasferito le sue società in Florida all'inizio dell'anno.

Markus Lanz ha recentemente spiegato nel suo podcast «Lanz + Precht» che l'isola ospita un patrimonio netto superiore al prodotto interno lordo dell'Austria e ha chiarito cosa pensa di questo accumulo di ricchezza: «Mi fa star male. Non perché si debba rimproverare alle persone la loro ricchezza, ma perché ci si rende conto di quanto denaro e influenza siano concentrati nelle mani di pochi, pochissimi».

Inoltre, ci si rende conto che l'intero spettacolo politico negli Stati Uniti è probabilmente finalizzato solo a garantire che non venga posta una domanda, dice Lanz: «Perché diavolo non pagate davvero le tasse?».