Indian Creek, al largo di Miami Beach, è considerata l'isola (o il bunker) dei miliardari» e ora ha dei nuovi importanti residenti: Mark Zuckerberg e la sua famiglia.
Il fondatore di Meta ha infatti acquistato una villa per 170 milioni di dollari.
Secondo il «Robb Report», la mega abitazione è «la più grande mai costruita sull'esclusiva isola di Miami» e dispone di nove camere da letto e undici bagni. La proprietà offre anche circa 61 metri di accesso all'acqua.
L'intera proprietà si estende per oltre 8'000 metri quadrati.
Quando la casa è stata messa in vendita per la prima volta, a novembre, era ancora in costruzione. Secondo l'agente immobiliare Dina Hertzberg, l'interesse è stato comunque alto: diversi potenziali acquirenti si sono messi in contatto e la proprietà è stata venduta dopo circa 40 giorni, molto più velocemente del previsto.
La proprietà è stata progettata dal designer di fama internazionale Ferris Rafauli, noto per le sue residenze di lusso personalizzate e per aver progettato anche la villa del rapper Drake a Toronto. Ma ha anche progettato jet, ristoranti, saloni e altro ancora.
Jazz lounge, biblioteca a due piani, parete di sale himalayano
La residenza ha accesso diretto alla Baia di Biscayne. Oltre ai classici salotti e alle sale riunioni, offre una jazz lounge privata, una biblioteca a due piani con un passaggio segreto e un acquario di oltre 6'800 litri che separa la cucina dalla zona pranzo.
È presente anche un'area benessere con sauna, una parete di sale himalayano e un bagno turco, oltre a un salone privato per farsi capelli e trucco.
La suite padronale si estende per metà del piano superiore e offre un'ampia vista sull'acqua con la massima privacy.
Il lusso continua anche all'esterno: la piscina, lunga 18 metri e caratterizzata da un motivo a quadri bianchi e neri, è completata da una cabana, da diversi elementi di fuoco e da un pontile lungo 41 metri che si affaccia sulla baia.
L'isola ha la sua amministrazione
L'isola artificiale, che ha una superficie di soli 300 ettari, è una delle aree residenziali più esclusive del mondo.
Tra i pochi residenti ci sono persone che guadagnano molto e celebrità come l'ex stella del football Tom Brady, il DJ David Guetta, Ivanka Trump e Jared Kushner, nonché il fondatore di Amazon Jeff Bezos, che possiede tre proprietà. E ora, dunque, c'è anche il boss di Meta Mark Zuckerberg
L'isola in Florida ha una propria amministrazione e un proprio corpo di polizia, che pattuglia 24 ore su 24 sia a terra che in mare.
Ancora più allettanti del sole, dell'acqua e della vicinanza al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tuttavia, sono gli incentivi fiscali per gli «ultra ricchi», soprattutto dalla California.
È infatti prevista una «Billionaire Tax», ossia un'imposta patrimoniale una tantum del 5% per i patrimoni superiori al miliardo di dollari.
Il potente investitore Peter Thiel ha quindi trasferito le sue società in Florida all'inizio dell'anno.
Markus Lanz ha recentemente spiegato nel suo podcast «Lanz + Precht» che l'isola ospita un patrimonio netto superiore al prodotto interno lordo dell'Austria e ha chiarito cosa pensa di questo accumulo di ricchezza: «Mi fa star male. Non perché si debba rimproverare alle persone la loro ricchezza, ma perché ci si rende conto di quanto denaro e influenza siano concentrati nelle mani di pochi, pochissimi».
Inoltre, ci si rende conto che l'intero spettacolo politico negli Stati Uniti è probabilmente finalizzato solo a garantire che non venga posta una domanda, dice Lanz: «Perché diavolo non pagate davvero le tasse?».