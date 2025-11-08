Da quando Mark Zuckerberg vive a Palo Alto, gli immobili di sua proprietà sono significativamente aumentati (immagine d'archivio). KEYSTONE

I residenti di Palo Alto si sono lamentati per il rumore, la presenza di guardie di sicurezza e il traffico causato da una scuola non autorizzata nel complesso di Mark Zuckerberg, intitolata a un pollo domestico della famiglia.

Hai fretta? blue News riassume per te I vicini di Mark Zuckerberg si sono lamentati per l'apertura di una scuola all'interno del complesso residenziale.

Nei documenti ufficiali, si parla di una scuola aperta nel 2022 e frequentata da classi molto ristrette, ma questo non si ritrova nelle testimonianze degli abitanti.

Palo Alto è stata accusata di concedere dei favoritismi a Zuckerberg.

Dopo un decennio di lamentele, la scuola è stata chiusa nell'estate del 2025. Mostra di più

Il quartiere di Crescent Park a Palo Alto, in California, è noto per le sue proprietà immobiliari di lusso, con case che spaziano dallo stile Tudor al moderno.

Qui si trova anche il vasto complesso residenziale di Mark Zuckerberg, sua moglie Priscilla Chan e le loro figlie. La loro proprietà si è espansa fino a includere 11 lotti precedentemente separati.

Come racconta «Wired», già dal 2016, l'espansione del complesso di Zuckerberg ha destato preoccupazione tra i vicini, temendo un aumento dei prezzi immobiliari.

Circa cinque anni dopo, i residenti hanno notato l'apertura di una scuola all'interno del complesso, operante senza i permessi richiesti dal regolamento urbanistico. La battaglia per chiuderla è durata fino all'estate del 2025.

La rivista statunitense «Wired» ha condotto un'inchiesta in cui è riuscita a ottenere 1'665 pagine di documenti sulla disputa, tra cui registri, atti legali e email.

Sebbene i riferimenti al cognome «Zuckerberg» siano stati censurati, i vicini e altri documenti pubblici confermano che la proprietà appartiene alla famiglia.

I vicini denunciano un trattamento di favore

I documenti rivelano che la scuola potrebbe aver iniziato a operare già nel 2021 senza permesso, con un massimo di 30 studenti iscritti secondo le osservazioni dei vicini.

Per quasi un decennio, i residenti si sono lamentati per i lavori di costruzione rumorosi, la presenza invadente della sicurezza privata e il traffico causato dal personale e dagli associati.

I vicini si sono stancati della presunta inazione della città, sospettando un trattamento preferenziale per i Zuckerberg. «È notevole che vi sforziate tanto per soddisfare le esigenze di una sola famiglia miliardaria, mentre il resto del quartiere è tenuto all'oscuro,» si legge in un'email inviata al Dipartimento di pianificazione e sviluppo.

Meghan Horrigan-Taylor, portavoce di Palo Alto, ha dichiarato a Wired che la città applica le regole in modo coerente, indipendentemente dal proprietario. Ha negato che i vicini siano stati tenuti all'oscuro, affermando che i progetti di costruzione sono stati trattati come per qualsiasi altro proprietario.

Fonti ufficiali e testimonianze divergono

Secondo il New York Times, la scuola si chiamava «Bicken Ben School», dal nome di un pollo della famiglia Zuckerberg.

Un registro del Dipartimento dell'istruzione della California indica che l'istituto ha aperto le sue porte il 5 ottobre 2022, ovvero circa un anno dopo che i vicini affermano di averla vista operare.

Tra il 2022 e il 2025, la scuola è cresciuta da nove a 14 studenti, secondo i documenti presentati allo Stato. I vicini, però, stimavano la presenza di 15-30 studenti. In un annuncio di lavoro del giugno 2025, la scuola aveva un'iscrizione di 35-40 studenti e piani di espansione.

La scuola non c'è più, ma non per tutti basta

Per gestire una scuola privata nel loro terreno, i Zuckerberg avrebbero bisogno di un permesso d'uso speciale dalla città, ma non sembra che abbiano mai fatto richiesta.

Dalle mail ottenute nell'inchiesta di Wired, si legge che le autorità di Palo Alto, nel marzo del 2025, hanno comunicato a un avvocato dei Zuckerberg che la scuola doveva chiudere entro il 30 giugno.

Un portavoce della famiglia Zuckerberg ha dichiarato che la scuola non è stata chiusa, ma semplicemente trasferita. Non è chiaro dove si trovi ora o se operi sotto un altro nome.

Le misure, dice il portavoce, sono state prese per evitare disagi nel quartiere. I vicini, però, continuano a ricordare il decennio di disagi causati dal complesso e dalla scuola non autorizzata.