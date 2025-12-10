Tragedia in Marocco. Keystone

Una festa di famiglia si è trasformata in tragedia a Fez, dove il crollo improvviso di due palazzi ha provocato almeno 22 morti e riacceso l'allarme sulla sicurezza edilizia in Marocco.

Keystone-SDA SDA

Erano passate le 11 di sera e c'era una festa per l'ultimo nato; la casa risuonava di musica, voci infantili, rumore di stoviglie, quando all'improvviso l'intero palazzo si è sbriciolato trascinando anche quello vicino. A Fez, la più antica delle città imperiali del Marocco, sono morte sotto le macerie, senza neanche avere il tempo di accorgersene, almeno 22 persone, tra cui numerosi bambini e le loro madri, mentre altre 16 sono rimaste ferite.

Immediati i soccorsi, con centinaia di persone raccolte intorno in affanno. Per tutto il giorno si è scavato tra i detriti sparsi. La Polizia Giudiziaria ha aperto un'indagine sotto la supervisione del Pubblico Ministero per accertare «le vere cause» della tragedia. Sembra che le autorità di Fes, capitale culturale del Paese e sede di una importante università, avessero avvertito del pericolo. Uno dei palazzi era vuoto. Nell'altro erano rimaste alcune famiglie, colpite dall'incidente più grave registrato in Marocco negli ultimi anni.

Il crollo è avvenuto intorno alle 23.30 nel quartiere di Al-Moustakbal. Immagini riprese prima dell'alba mostrano i primi soccorritori trascinare un sacco grigio da obitorio verso le ambulanze in attesa. Operai armati di martelli pneumatici e picconi hanno scavato incessantemente tra le macerie, anche con l'aiuto di mezzi meccanici.

Accuse sui materiali

Un residente della zona ha detto al canale Le360 che quel quartiere è sorto nell'ambito di un programma di reinsediamento del 2007 e che gli standard costruttivi degli edifici potrebbero non essere stati rispettati.

«Ognuno - ha riferito - ha costruito come voleva», ha affermato. I responsabili della sicurezza - secondo l'agenzia marocchina Map - hanno adottato «le necessarie misure preventive», tra cui la messa in sicurezza dell'area circostante e l'evacuazione degli edifici vicini, dove nessuno dorme più sonni tranquilli.

Una lunga serie di crolli

I crolli dovuti alla scarsa qualità dei lavori e dei materiali di costruzione o semplicemente per vetustà degli edifici non sono infrequenti in Marocco.

Nel febbraio dello scorso anno, cinque persone sono morte nel crollo di una casa nella città vecchia di Fes e poco dopo, a maggio, nella stessa città nove persone sono morte nel crollo di un edificio residenziale.

La struttura era stata classificata come a rischio crollo e ai suoi occupanti era stato ordinato di evacuare. Nel 2014, tre edifici sono crollati a Casablanca, uccidendo 23 persone.

Nel 2016 a Marrakech ci sono stati due crolli in una settimana: nel primo sono morti due bambini; nel secondo, 4 le vittime del cedimento di un edificio di quattro piani.