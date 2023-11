Il trekking per sensibilizzare sul cancro al seno si è trasformato in un incubo per circa 200 donne, di origine europea e soprattutto francesi, vittime di una grave intossicazione alimentare a Merzouga, alle porte del Sahara, in Marocco.

La zona in cui si è svolto il drammatico trekking è conosciuta a livello mondiale poiché vi si svolge la Marathon des Sables, nel deserto del Sahara, vicino a Merzouga, nel sud del Marocco, a cui si riferisce questa immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

Il viaggio di solidarietà puntava a raccogliere fondi per organizzazioni che sono attive nella lotta contro il cancro.

Ma l'avventura, organizzata da un tour operator francese tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre, è ora un caso giudiziario, perché il collettivo di 800 viaggiatrici accusa gli organizzatori di scarsa igiene.

Secondo le testimonianze raccolte dall'Afp e rilanciate dai media francesi e marocchini, «la fossa settica era a cielo aperto e si trovava ad appena 10 metri dalle cucine e dalle tende dove dormivamo», «c'erano odori insopportabili e mosche ovunque».

Le autorità marocchine della provincia di Errachidia hanno aperto un'inchiesta.

Le donne sono state ricoverate d'urgenza negli ospedali di zona con sintomi gravi di intossicazioni e hanno sporto denuncia.

SDA