Le prove sono state raccolte dalla sonda Curiosity. Keystone

È arrivata la prova che Marte era abitabile. Non si tratta di resti di forme di vita, ma di grandi depositi di carbonati, ossia dei minerali prodotti dalla CO2 presente nell'antica atmosfera del pianeta, quando era ancora caldo e ricco di oceani.

Keystone-SDA SDA

I depositi di carbonati dimostrano inoltre che in passato su Marte era attivo il ciclo del carbonio, avveniva cioè il processo di scambio di carbonio tra atmosfera, oceani e suolo, fondamentale per la vita.

La scoperta è pubblicati sulla rivista Science, che le dedica la copertina, ed è stata coordinata dal gruppo dell'Università canadese di Calgary guidato da Benjamin Tutolo. «È una svolta sorprendente e importante», osserva Tutolo, perché «ci dice che il pianeta era abitabile».

A trovare i depositi è stato il rover Curiosity della Nasa, che dal 2012 sta esplorando uno dei luoghi più affascinanti del pianeta, il cratere Gale, che si ritiene fosse occupato in passato da un grande lago.

Grazie alle ricerche condotte finora su Marte dai rover e dai satelliti sappiamo che il pianeta ha avuto un'atmosfera più densa di quella attuale e fiumi e mari in superficie. Finora, però sulla superficie marziana erano state trovate solo poche quantità di carbonati. Dopo anni di campionamenti, Curiosity ha inviato ai ricercatori i dati che inseguivano da anni e che indicano che su Marte ci sono depositi di siderite (carbonato di ferro) in alte concentrazioni all'interno di strati ricchi di solfato di magnesio.

Il dato è stata una sorpresa per i ricercatori perché le misure fatte dai satelliti nell'orbita marziana non avevano mai rilevato la presenta di carbonati in quell'area. Gli autori della ricerca ritengono perciò che la siderite si sia formata in seguito a reazioni avvenute fra l'acqua e la roccia e a processi di evaporazione, indicando che la CO2 dell'atmosfera sia stata catturata nelle rocce sedimentarie. Queste ultime sono così diventate quello che i ricercatori definiscono «un grande archivio dell'antica atmosfera di Marte».