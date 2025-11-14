  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spazio Lanciate su Mart le sonde Escapade della Nasa

SDA

14.11.2025 - 07:26

Le sonde Escapade della Nasa sono destinate a raggiungere Marte
Le sonde Escapade della Nasa sono destinate a raggiungere Marte
Keystone

Sono state lanciate le sonde Escapade della Nasa, destinate a raggiungere Marte.

Keystone-SDA

14.11.2025, 07:26

14.11.2025, 07:30

Dopo un anno di ritardo e due ulteriori rinvii dovuti al maltempo e a una tempesta geomagnetica, il lancio è avvenuto da Cape Canaveral con il razzo New Glenn dell'azienda privata Blue Origin di Jeff Bezos.

Per due volte il contro alla rovescia è stato fermato, per motivi al momento non comunicati dalla Blue Origin. Il primo stop è avvenuto quando mancavano 20 secondi dal lancio, quindi è stato fissato un nuovo orario di lancio alle 21,45 svizzere, con uno slittamento di 45 minuti rispetto all'orario d'inizio della finestra di lancio.

Il contatore è quindi ripartito, ma si è fermato nuovamente a 17 minuti. Poi il nuovo orario fissato alle 21,55 italiane, il conto alla rovescia è ripreso e finalmente il razzo New Glenn è stato lanciato.

Una volta raggiunto il loro punto di osservazione a un milione e mezzo di chilometri dalla Terra, ossia il secondo punto di Lagrange (L2), le due sonde Escapade (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) dovranno raccogliere dati utili a capire perché l'atmosfera di Marte sia quasi completamente scoparsa. È la prima missione della Nasa diretta a Marte negli ultimi cinque anni. L'ultima, nel 2020, aveva portato sul pianeta rosso il rover Perseverance e il drone-elicottero Ingenuity.

A circa 7 minuti dal lancio, il razzo chiamato «Never Tell Me the Odds» è rientrato, posandosi sulla piattaforma Jacklyn, chiamata come la madre di Bezos, nell'oceano Atlantico. La Blue Origin è diventata così la seconda azienda privata, dopo la SpaceX di Elon Musk, a far atterrare un suo razzo.

Nella fase di rientro i tre motori centrali del razzo si sono riaccesi per circa 20 secondi in modo da rallentare il veicolo, quindi il motore centrale ha permesso di orientare il razzo perchè l'atterraggio avvenisse in sicurezza, mentre si dispiegavano le sei zampe destinate a sostenerlo.

I più letti

Gianni Rivera spiega perché l'Italia non è più una big e chi è l'unico in Serie A che lo fa ancora sognare
Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Ubriaco schianta l'auto nella neve a Svitto, condannato a pagare quasi 10'000 franchi
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
Il principe George attira gli sguardi di tutti, mentre la madre Kate è aspramente criticata

Altre notizie

L'indagine dell'UST. Ecco come il Covid ha cambiato le attività nel tempo libero degli svizzeri

L'indagine dell'USTEcco come il Covid ha cambiato le attività nel tempo libero degli svizzeri

Ecco cos'è successo. Ubriaco schianta l'auto nella neve a Svitto, condannato a pagare quasi 10'000 franchi

Ecco cos'è successoUbriaco schianta l'auto nella neve a Svitto, condannato a pagare quasi 10'000 franchi

Braccio di ferro geopolitico. Scontro fra Turchia e Australia per ospitare la Cop31 nel 2026

Braccio di ferro geopoliticoScontro fra Turchia e Australia per ospitare la Cop31 nel 2026