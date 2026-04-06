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Spazio Luna, Artemis II batte il record dell'Apollo 13

SDA

6.4.2026 - 20:07

Dopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra finora detenuto dall'equipaggio della missione Apollo 13 del 1970.

Artemis
Artemis. Questa immagine, diffusa dalla NASA lunedì 6 aprile 2026, mostra una veduta della Luna scattata dall'equipaggio di Artemis II prima di andare a dormire durante il quinto giorno di volo. 

Questa immagine, diffusa dalla NASA lunedì 6 aprile 2026, mostra una veduta della Luna scattata dall'equipaggio di Artemis II prima di andare a dormire durante il quinto giorno di volo. 

Immagine: KEYSTONE/NASA via AP

Artemis. Questa immagine fornita dalla NASA mostra la navicella spaziale Orion con la Luna in lontananza, ripresa da una telecamera posizionata sulla punta di uno dei suoi pannelli solari il 3 aprile 2026.

Questa immagine fornita dalla NASA mostra la navicella spaziale Orion con la Luna in lontananza, ripresa da una telecamera posizionata sulla punta di uno dei suoi pannelli solari il 3 aprile 2026.

Immagine: KEYSTONE/NASA via AP

Artemis. In questa immagine fornita dalla NASA, l'astronauta e comandante della missione Artemis II Reid Wiseman guarda fuori da uno dei finestrini principali della cabina della navicella Orion, con lo sguardo rivolto verso la Terra, mentre l'equipaggio viaggia verso la Luna giovedì 2 aprile 2026.

In questa immagine fornita dalla NASA, l'astronauta e comandante della missione Artemis II Reid Wiseman guarda fuori da uno dei finestrini principali della cabina della navicella Orion, con lo sguardo rivolto verso la Terra, mentre l'equipaggio viaggia verso la Luna giovedì 2 aprile 2026.

Immagine: KEYSTONE/NASA via AP

Artemis
Artemis. Questa immagine, diffusa dalla NASA lunedì 6 aprile 2026, mostra una veduta della Luna scattata dall'equipaggio di Artemis II prima di andare a dormire durante il quinto giorno di volo. 

Questa immagine, diffusa dalla NASA lunedì 6 aprile 2026, mostra una veduta della Luna scattata dall'equipaggio di Artemis II prima di andare a dormire durante il quinto giorno di volo. 

Immagine: KEYSTONE/NASA via AP

Artemis. Questa immagine fornita dalla NASA mostra la navicella spaziale Orion con la Luna in lontananza, ripresa da una telecamera posizionata sulla punta di uno dei suoi pannelli solari il 3 aprile 2026.

Questa immagine fornita dalla NASA mostra la navicella spaziale Orion con la Luna in lontananza, ripresa da una telecamera posizionata sulla punta di uno dei suoi pannelli solari il 3 aprile 2026.

Immagine: KEYSTONE/NASA via AP

Artemis. In questa immagine fornita dalla NASA, l'astronauta e comandante della missione Artemis II Reid Wiseman guarda fuori da uno dei finestrini principali della cabina della navicella Orion, con lo sguardo rivolto verso la Terra, mentre l'equipaggio viaggia verso la Luna giovedì 2 aprile 2026.

In questa immagine fornita dalla NASA, l'astronauta e comandante della missione Artemis II Reid Wiseman guarda fuori da uno dei finestrini principali della cabina della navicella Orion, con lo sguardo rivolto verso la Terra, mentre l'equipaggio viaggia verso la Luna giovedì 2 aprile 2026.

Immagine: KEYSTONE/NASA via AP

Keystone-SDA

06.04.2026, 20:07

06.04.2026, 20:25

Sulla navetta Orion, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno raggiunto la distanza di 400'171 chilometri toccata dall'Apollo 13 durante il suo rientro d'emergenza verso la Terra.

Il programma di volo prevede che all'1.02 (ora svizzera) Orion si allontani ancora, fino a raggiungere 406'777 chilometri dalla Terra, la massima distanza dal nostro pianeta in assoluto da una missione spaziale con astronauti.

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