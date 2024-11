Immagine d'illustrazione. IMAGO/Cavan Images

Una coppia ha vissuto un'esperienza decisamente deludente al proprio matrimonio, quando gli invitati hanno preferito ordinare altro anziché gustare i costosi piatti vegani che i due avevano scelto per loro e i loro ospiti.

Redazione blue News ai-scrape

Dei neo sposi hanno vissuto un'esperienza decisamente umiliante nel giorno del loro matrimonio. La coppia, vegana da tre anni, aveva deciso di offrire un menù completamente privo di carne e dei suoi derivati, composto da cinque portate gourmet, per un costo totale di oltre 14'000 euro.

Tuttavia, come riporta tra gli altri «Leggo.it», gli invitati non hanno apprezzato la scelta e hanno optato per ordinare la pizza. La sposa ha spiegato che non aveva rivelato in anticipo la natura vegana del menù per evitare pregiudizi, sperando che i piatti sarebbero stati apprezzati per il loro gusto.

La donna ha condiviso la sua delusione online, spiegando che durante il ricevimento ha notato che suo fratello Tom non era più al tavolo. Poco dopo, è tornato con 20 cartoni di pizza, che ha distribuito agli ospiti, annunciando: «Ecco del cibo vero, per chi ne vuole!».

Questo gesto ha lasciato la sposa mortificata e il personale del catering imbarazzato.

«Ci volevano imporre cibo da conigli»

Molti ospiti non hanno nemmeno assaggiato il menù vegano e la situazione è stata trattata con leggerezza, con foto e commenti sui social media.

La suocera della sposa, ad esempio, ha pubblicato un post su Facebook, affermando che il matrimonio è stato «salvato dalla pizza» e criticando la nuora per aver cercato di «imporre cibo da conigli».

La sposa, disperata, si è rifugiata in bagno a piangere, mentre il marito ha chiesto a Tom e ai cugini di lasciare la festa, scatenando ulteriori tensioni familiari.

La vicenda ha portato a divisioni, con alcuni parenti che accusano la coppia di essere presuntuosa e di aver rovinato le nozze imponendo le loro convinzioni alimentari.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.