  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Viaggio della Fiamma Olimpica Mattarella: «Si accende la torcia olimpica, segno di pace»

SDA

5.12.2025 - 12:06

Il presidente italiano Sergio Mattarella vicino alla fiamma olimpica.
Il presidente italiano Sergio Mattarella vicino alla fiamma olimpica.
Keystone

«I grandi eventi sportivi fanno aumentare il numero di chi fa sport. Adesso accendiamo la torcia e avviamo nelle strade e nelle città questi segni di speranza e di pace».

Keystone-SDA

05.12.2025, 12:06

05.12.2025, 12:16

Lo ha detto il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, alla Cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

«Une delle maggiori ricchezze dello sport sta proprio nelle conquiste che reca alle comunità e che divengono patrimonio condiviso». Le Olimpiadi rappresentano «una crescita e confidiamo sempre che la crescita sia per tutti», ha aggiunto.

«La pace è iscritta nel dna olimpico sin dai tempi più remoti. Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, come è ben noto, le armi si fermavano. L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata, ci auguriamo che sia davvero possibile, anzi speriamo di più: che i due mesi che ci separano dall'avvio dei giochi possano recare distensione e dialogo, fermare aggressioni e barbarie, spegnere le volontà di potenza che seminano paura, morte, devastazione», ha detto ancora Mattarella.

I più letti

«A Milano sto bene»: la vita di Yann Sommer tra dieta vegana, yoga e fughe in Svizzera
Aurora compie 29 anni: gli auguri di mamma Michelle con le foto d'infanzia
Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve
Il commentatore su Odermatt: «Non ho mai visto nessuno sciare qui in questo modo»
Ora Spotify calcola anche la tua età: ecco cosa c'è dietro alla nuova funzione

Altre notizie

Maltempo. In Sri Lanka sale a 607 il bilancio delle vittime delle inondazioni

MaltempoIn Sri Lanka sale a 607 il bilancio delle vittime delle inondazioni

Importo balzato a oltre 1 milione. Improvvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle

Importo balzato a oltre 1 milioneImprovvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle

Bizzarra battaglia. L'asta per la targa «SO 1» supera già il milione di franchi in offerte

Bizzarra battagliaL'asta per la targa «SO 1» supera già il milione di franchi in offerte