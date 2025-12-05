Il presidente italiano Sergio Mattarella vicino alla fiamma olimpica. Keystone

«I grandi eventi sportivi fanno aumentare il numero di chi fa sport. Adesso accendiamo la torcia e avviamo nelle strade e nelle città questi segni di speranza e di pace».

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, alla Cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

«Une delle maggiori ricchezze dello sport sta proprio nelle conquiste che reca alle comunità e che divengono patrimonio condiviso». Le Olimpiadi rappresentano «una crescita e confidiamo sempre che la crescita sia per tutti», ha aggiunto.

«La pace è iscritta nel dna olimpico sin dai tempi più remoti. Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, come è ben noto, le armi si fermavano. L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata, ci auguriamo che sia davvero possibile, anzi speriamo di più: che i due mesi che ci separano dall'avvio dei giochi possano recare distensione e dialogo, fermare aggressioni e barbarie, spegnere le volontà di potenza che seminano paura, morte, devastazione», ha detto ancora Mattarella.