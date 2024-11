Il gigante dei giocattoli Mattel ha commesso un imbarazzante errore sulla confezione di una bambola. Andrej Sokolow/dpa

Il produttore di giocattoli Mattel si è scusato dopo aver messo per errore l'indirizzo web di un sito pornografico sulla confezione delle sue bambole «Wicked» appena lanciate.

SDA

Secondo gli utenti del social media X, invece di indirizzare i lettori al sito web ufficiale dell'adattamento cinematografico del musical vincitore del Tony Award, le informazioni presenti sulle scatole delle bambole in edizione speciale portano a una pagina per la quale è necessario avere almeno 18 anni per partecipare.

«La Mattel è stata informata di un errore di stampa sulla confezione delle bambole della collezione Mattel Wicked, vendute principalmente negli Stati Uniti, che intendeva indirizzare i consumatori alla landing page ufficiale WickedMovie.com», ha affermato la società in una dichiarazione inviata alla Cnn ieri.

«Ci rammarichiamo profondamente per questo spiacevole errore e stiamo prendendo misure immediate per porvi rimedio. Si avvisano i genitori che il sito web stampato male e non corretto non è appropriato per i bambini», ha aggiunto.

SDA